ABD'nin "Hava Üstünlüğü" Balonu Söndü: İran Semalarında Siyonist Destekçilerine Ağır Darbe!

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın "taş devrine döndürüleceği" yönündeki küstah açıklamalarından hemen sonra gelen kayıplar, Pentagon’da şok etkisi yarattı. Cuma günü yaşanan çatışmalarda:

Trump’ın "Taş Devri" Vaadi 48 Saatte Çöktü

2 adet F-15E Strike Eagle savaş uçağı düşürüldü.

1 adet A-10 Thunderbolt II saldırı uçağı imha edildi.

Düşen pilotları kurtarmaya giden 2 adet Black Hawk helikopteri ateş altına alınarak ağır hasar gördü.

İran devlet medyası, bir F-16'nın daha enkaz haline getirildiğini duyurdu.

20 Yıl Sonra Gelen Tarihi Kayıp

Emekli generallerin "2003’ten bu yana böyle bir kayıp yaşamadık" itiraflarıyla sarsılan ABD Hava Kuvvetleri, sadece havada değil yerde de darbe alıyor. Suudi Arabistan’daki Prince Sultan Hava Üssü’nde bir erken uyarı uçağı (AWACS) tamamen imha edilirken, çok sayıda yakıt ikmal uçağının da kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

"Hatam el-Enbiya" Komutanından Net Mesaj: "5. Nesil Uçakları da Avlarız"

İran Hava Savunma Müşterek Karargahı Komutanı Tuğgeneral Ali Rıza Elhami, düşman uçaklarını anlık olarak izlediklerini belirterek, "Modern yerli ekipmanlarımızla düşmanın 5. nesil (stealth) uçaklarını ve gelişmiş İHA’larını avlayacak kapasiteye sahibiz" dedi. Elhami, savaşın başından bu yana 160’tan fazla İHA ve onlarca seyir füzesinin imha edildiğini vurguladı.

Siyonist İşgal Rejimi Panikte: "İran Artık Kolay Hedef Değil"

Soykırımcı israil medyası ve askeri analistleri de İran’ın savunma gücündeki devrim niteliğindeki değişimi korkuyla takip ediyor.

Füze Şehirleri: İran, savunma sistemlerini yer altındaki tünellere ve "füze şehirlerine" taşıyarak tespit edilmesini imkansız hale getirdi.

31 Bağımsız Bölge: Merkezi komuta kesilse bile 31 farklı bölge bağımsız olarak ateş açabiliyor.

Yerli Güç Bavar-373: Rus sistemleri yerine kullanılan yerli Bavar-373 ve Çin yapımı HQ-9B, görünmez uçaklara karşı yüksek etkinlik sağlıyor.

ABD Ekonomisine 23 Milyar Dolarlık Fatura

Savaşın maliyeti sadece askeri kayıplarla sınırlı kalmadı. AEI raporuna göre, operasyonların maliyeti 23,4 milyar doları aşarak öngörülen rakamları ikiye katladı. ABD içinde Trump yönetimine tepkiler çığ gibi büyürken, New York ve Washington gibi merkezlerde savaş karşıtı protestolara katılım %40 oranında arttı. Maryland Valisi Wes Moore, durumu "bitmeyen bir Afganistan senaryosu" olarak niteleyerek yönetimi sertçe eleştirdi.