Yakıt krizi! O bölgede uçaklar uçamıyor!

İtalya’da Milano Linate, Bologna, Venedik ve Treviso havalimanlarında 9 Nisan’a kadar bazı uçuşlar için jet yakıtı kısıtlaması uygulanmaya başlandı.

İtalyan ANSA ajansının aktardığına göre, bu dört havalimanına yakıt temin eden “Air BP Italia” şirketi, hava yollarına NOTAM (havacılara bildiri) yayımlayarak kısıtlamayı açıkladı.

NOTAM’da, söz konusu havalimanlarından yapılacak uçuşlarda önceliğin ambulans uçaklar, devlet uçuşları ve yolculuk süresi 3 saatten fazla olan uçuşlara verileceği kaydedildi.

Diğer uçuşlar ise sınırlı bir program çerçevesinde yakıt temin edebilecek.

Havalimanlarındaki kısıtlamanın nedeni olarak, ABD ve siyonist reimin 28 Şubat’ta İran’a düzenlediği saldırılar ve İran’ın misillemeleriyle tetiklenen Orta Doğu’daki enerji krizi gösteriliyor.