Dünya Trump hastaneye kaldırıldı iddiası! Beyaz Saray açıklama yaptı
Trump hastaneye kaldırıldı iddiası! Beyaz Saray açıklama yaptı

Trump hastaneye kaldırıldı iddiası! Beyaz Saray açıklama yaptı

ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialar, Beyaz Saray tarafından kesin ifadelerle reddedildi. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, Trump’ın Paskalya hafta sonunda görevini sürdürdüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada yayılan “hastaneye kaldırıldı” iddiaları kısa sürede gündem olurken, Beyaz Saray’dan konuya ilişkin resmi açıklama geldi. Yönetim, söz konusu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını duyurarak kamuoyundaki tartışmalara son noktayı koydu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada yayılan "hastaneye kaldırıldı" iddiaları Beyaz Saray tarafından kesin bir dille reddedildi. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, Trump’ın Paskalya hafta sonu boyunca Oval Ofis’te çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada ortaya atılan "hastaneye kaldırıldı" iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Beyaz Saray’dan söz konusu iddialara yönelik resmi açıklama geldi. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek Trump’ın görevine devam ettiğini duyurdu. ABD medyasında ve sosyal medya platformlarında, ABD Başkanı Trump’ın Washington’daki Ulusal Askeri Hastane’ye kaldırıldığı yönünde çeşitli iddialar gündeme geldi. Özellikle Trump’ın son günlerde kamuoyunda görünmemesi, bu iddiaların kısa sürede geniş kitlelere yayılmasına neden oldu.

Beyaz Saray’dan net yalanlama

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları yalanladı. Cheung, "Başkan Trump kadar Amerikan halkı için daha çok çalışan bir başkan hiç olmamıştır. Bu Paskalya hafta sonu boyunca Beyaz Saray ve Oval Ofis’te aralıksız çalışmaktadır. Tanrı onu kutsasın" ifadelerini kullandı. Cheung’un açıklaması, Beyaz Saray’ın resmi X hesabı üzerinden de paylaşılırken, böylece iddialara kurumsal düzeyde de yanıt verilmiş oldu.

Trump’ın programındaki değişiklikler dikkat çekti

ABD Başkan Trump’ın son günlerde kamuoyu karşısına çıkmaması ve programındaki değişiklikler dikkat çekti. Trump, en son Çarşamba akşamı ulusa sesleniş konuşmasında ekranlarda görüldü. Bunun ardından kamuoyunda görünmeyen Trump’ın, hafta sonu için genellikle tercih ettiği Florida’daki Mar-a-Lago yerine Washington’da kalması planlandı. Beyaz Saray’ın Cumartesi günü sabah saatlerinde programını erken tamamlaması da Trump’ın gün içerisinde herhangi bir etkinliğe katılmayacağı şeklinde yorumlandı.

Orhan

Sanirsam görevden aldılar

Hakk

Transit cehenneme
