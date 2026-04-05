  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem Dünya zulme karşı tek yürek oldu: İşgal rejimine öfke seli!
Gündem

Dünya zulme karşı tek yürek oldu: İşgal rejimine öfke seli!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dünya zulme karşı tek yürek oldu: İşgal rejimine öfke seli!

Siyonist işgal rejiminin Filistin, Lübnan ve İran'da sınır tanımayan kanlı saldırıları, dünya genelinde milyonların sabrını taşırdı. Hafta sonu Avrupa’nın pek çok başkentinde meydanlara inen on binlerce vicdan sahibi, katliamlara ortak olan ABD ve Batılı güçlere karşı "dur" dedi.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam, Filistin Toprak Günü vesilesiyle tarihi bir protestoya ev sahipliği yaptı. Dam Meydanı’nda bir araya gelen binlerce kişi, işgal rejiminin vahşetine karşı tek ses oldu. Gösteride Türkiye, Filistin, Lübnan ve İran bayrakları yan yana dalgalanırken, "Hepimiz Filistinliyiz" ve "Filistinli tutuklulara özgürlük" sloganları merkezi inletti.

Stokholm’de idam yasasına sert tepki

İsveç’in başkenti Stokholm’de ise hedefte işgal rejiminin Filistinli esirlere yönelik hazırladığı insanlık dışı "idam yasası" vardı. Parlamento binasına yürüyen kalabalık, ellerinde "İdama hayır" ve "İşgale son" yazılı pankartlarla Siyonist rejimi ve destekçisi ABD’yi protesto etti. Meydanda kurulan temsili idam sehpası, işgalcilerin hukuk tanımaz politikalarına karşı bir direniş sembolü olarak dikkat çekti.

Almanya’da silah üretimine ve savaşlara protesto

Almanya’da ise protestoların adresi hem sokaklar hem de sanayi tesisleri oldu. Osnabrück kentindeki Volkswagen fabrikasının işgal rejimi için silah ve savaş malzemesi üreteceği iddiaları halkı ayağa kaldırdı. Fabrika önünde toplanan göstericiler, otomotiv devinin ölüm kusmasına değil, sivil istihdama odaklanması gerektiğini haykırdı.

Öte yandan, Almanya genelinde düzenlenen geleneksel Paskalya Yürüyüşleri bu yıl tamamen barış ve silah karşıtlığına büründü. Binlerce Alman vatandaşı, savaş bölgelerine silah gönderilmesinin durdurulması çağrısında bulunarak, Batılı hükümetlerin savaş çığırtkanlığına tepki gösterdi.

Dünya

Dünya

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23