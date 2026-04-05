Dünya zulme karşı tek yürek oldu: İşgal rejimine öfke seli!

Hollanda’nın başkenti Amsterdam, Filistin Toprak Günü vesilesiyle tarihi bir protestoya ev sahipliği yaptı. Dam Meydanı’nda bir araya gelen binlerce kişi, işgal rejiminin vahşetine karşı tek ses oldu. Gösteride Türkiye, Filistin, Lübnan ve İran bayrakları yan yana dalgalanırken, "Hepimiz Filistinliyiz" ve "Filistinli tutuklulara özgürlük" sloganları merkezi inletti.

Stokholm’de idam yasasına sert tepki

İsveç’in başkenti Stokholm’de ise hedefte işgal rejiminin Filistinli esirlere yönelik hazırladığı insanlık dışı "idam yasası" vardı. Parlamento binasına yürüyen kalabalık, ellerinde "İdama hayır" ve "İşgale son" yazılı pankartlarla Siyonist rejimi ve destekçisi ABD’yi protesto etti. Meydanda kurulan temsili idam sehpası, işgalcilerin hukuk tanımaz politikalarına karşı bir direniş sembolü olarak dikkat çekti.

Almanya’da silah üretimine ve savaşlara protesto

Almanya’da ise protestoların adresi hem sokaklar hem de sanayi tesisleri oldu. Osnabrück kentindeki Volkswagen fabrikasının işgal rejimi için silah ve savaş malzemesi üreteceği iddiaları halkı ayağa kaldırdı. Fabrika önünde toplanan göstericiler, otomotiv devinin ölüm kusmasına değil, sivil istihdama odaklanması gerektiğini haykırdı.

Öte yandan, Almanya genelinde düzenlenen geleneksel Paskalya Yürüyüşleri bu yıl tamamen barış ve silah karşıtlığına büründü. Binlerce Alman vatandaşı, savaş bölgelerine silah gönderilmesinin durdurulması çağrısında bulunarak, Batılı hükümetlerin savaş çığırtkanlığına tepki gösterdi.

{relation id:1993463 slug:'azerbaycan-israil-ittifaki-bozuluyor-mu-aliyevden-irana-destek-mesaji'}