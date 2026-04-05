Taksici milletvekilini döverek öldürdü!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Güney Afrika’da siyaset dünyasını sarsan korkunç bir olay yaşandı. Yerel bir milletvekilinin bir taksi şoförüyle girdiği tartışma, trajik bir cinayetle sonuçlandı.

Güney Afrika'nın Doğu Cape (Eastern Cape) eyaletinde, iktidar partisi ANC (Afrika Ulusal Kongresi) üyesi ve eyalet meclis delegesi Mzwandile "Mzwai" Makwayiba, bir taksi şoförü tarafından dövülerek öldürüldü.
OLAY
Tartışmanın büyümesi üzerine taksi şoförü aracından inerek 50'li yaşlarındaki milletvekiline saldırdı. Makwayiba, aldığı ağır darbeler sonucu olay yerinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların müdahalesine rağmen, milletvekili hastaneye kaldırılamadan hayatını kaybetti.

 

Güney Afrika Polis Teşkilatı (SAPS) sözcüsü, olayın ardından kaçan şoförün kısa sürede yakalandığını ve cinayet suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılacağını doğruladı.

"Bu sadece bir siyasetçinin kaybı değil, aynı zamanda toplumdaki artan yol öfkesi ve şiddet eğiliminin acı bir göstergesidir."

— ANC Eyalet Sözcüsü

Güney Afrika’da "Taksi Şiddeti" Sorunu

Güney Afrika'da minibüs taksiler (minibus taxis) toplu taşımanın bel kemiğini oluşturur, ancak bu sektör sıklıkla "taksi savaşları" ve şoförlerin agresif sürüş tarzlarıyla anılır. Bu olay, ülkedeki şiddet kültürünün ne kadar tehlikeli bir boyuta ulaştığını bir kez daha tartışmaya açtı.

Ömer

Bize ne ki Güney Afrika’nın cinayetinden?

Çetin

Bizde de olur mu ?
