5 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:







(١١٠) وَاَقٖيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَؕ وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصٖيرٌ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



(110) Namazı kılın, zekâtı verin.

Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız onu Allah katında bulursunuz.

Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür.



(Bakara Suresi, 2/110) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) İyilik

TEFSİRİ:



Bir önceki âyette verilen mesajdan sonra burada müslümanlara, kendilerine düşmanlık duyguları besleyenlerle verimsiz ve anlamsız bir mücadeleye girişerek gerilimi daha da arttırması kaçınılmaz olan bir ortam oluşturmak yerine, müslüman olmanın gerekleri olan namazlarını kılıp zekâtlarını vermeleri ve genel olarak Allah nezdinde mükâfatını görecekleri, yararlı sonuçlar alacakları hayırlı işler yapmaları emredilmekte; her şeyi gören ve bilen Allah’ın, yaptıkları bu güzel işleri de göreceğine ve hak ettikleri karşılığı vereceğine işaret buyurulmaktadır (hayır kavramı hakkında genişbilgi için bk. Bakara 2/215).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 1 Sayfa: 187-188

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)







