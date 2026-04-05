Petrol tesislerine İHA saldırısı! Alevlere teslim oldu
Petrol tesislerine İHA saldırısı! Alevlere teslim oldu

Kuveyt’te Şuveyh bölgesindeki petrol tesisine insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırının ardından yangın çıktı. Olay sonrası acil durum ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilerek müdahale başlatıldı.

Kuveyt’te petrol altyapısını hedef alan yeni bir saldırı meydana geldi. Şuveyh bölgesinde bulunan petrol tesisine yönelik insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırının ardından tesiste yangın çıktığı bildirildi. Yaşanan gelişme, bölgede enerji altyapısına yönelik tehditlerin daha da arttığını ortaya koydu.

Kuveyt Petrol Kurumu, Şuveyh bölgesindeki petrol tesisine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığını duyurdu.

Kuveyt Haber Ajansının (KUNA) haberinde, Kuveyt Petrol Kurumunun ülkenin batısındaki Şuveyh kentinde düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamaya yer verildi.

Açıklamada, Şuveyh bölgesindeki petrol tesisine yönelik düzenlenen İHA saldırısının ardından yangın çıktığı belirtilerek, "Acil durum ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmek için derhal harekete geçtiği" kaydedildi.

 ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Mustafa Kaya

KUVEYT=İSRAİL BAE=İSRAİL

Ccc

İran bu yaptığı ile siyonizmin varlığıbiçin kendi adamlarını bile feda edeceksin anlayışı ile siyonizm hizmet ediyor gibi Müslüman ülkelere Gönderdiği füzeleri serimbir şekilde İsraele gönderse İsraelin demir kubbesi kevgir kubbe olacak adı gibi biliyor ama talimat almış adına savaşın başında 3500 füze Müslüman ülkelere 1000 füze İsraele gönderdi. Şimdi ne yapıyor İsraele 10 Müslüman ülkelere 100 saldırı yapıyor yani siyonun amacına hizmet ediyor. Müslüman ülkelere attığı füzeleri İsraele yönlendirsin bak bakalım abd de Siyonist İsrael de pes ediyor mu etmiyor mu?
