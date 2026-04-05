Petrol tesislerine İHA saldırısı! Alevlere teslim oldu
Kuveyt’te Şuveyh bölgesindeki petrol tesisine insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırının ardından yangın çıktı. Olay sonrası acil durum ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilerek müdahale başlatıldı.
Kuveyt’te petrol altyapısını hedef alan yeni bir saldırı meydana geldi. Şuveyh bölgesinde bulunan petrol tesisine yönelik insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırının ardından tesiste yangın çıktığı bildirildi. Yaşanan gelişme, bölgede enerji altyapısına yönelik tehditlerin daha da arttığını ortaya koydu.
Kuveyt Petrol Kurumu, Şuveyh bölgesindeki petrol tesisine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığını duyurdu.
Kuveyt Haber Ajansının (KUNA) haberinde, Kuveyt Petrol Kurumunun ülkenin batısındaki Şuveyh kentinde düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamaya yer verildi.
Açıklamada, Şuveyh bölgesindeki petrol tesisine yönelik düzenlenen İHA saldırısının ardından yangın çıktığı belirtilerek, "Acil durum ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmek için derhal harekete geçtiği" kaydedildi.
ABD-İsrail'in İran'a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.