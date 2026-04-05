Gündem Körfezde Tansiyon Zirvede: Siyonist Rejim ve ABD'den İran’ın Enerji Hattına Alçak Tehdit!
Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Soykırımcı israil ve en büyük destekçisi ABD, İran İslam Cumhuriyeti'nin sivil altyapısını hedef alan kirli bir planı devreye sokmaya hazırlanıyor. İşgal rejiminin, İran’ın enerji tesislerini bombalamak için Washington’dan onay beklediği ve saldırıların pazartesi günü başlayabileceği öne sürüldü.

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesine konuşan bir israilli yetkili, saldırı planlarının hazır olduğunu itiraf etti.

"Pazartesi Günü Enerji Tesislerini Vuracağız"

Yetkili, "İran’daki enerji tesislerine yönelik saldırıya büyük ihtimalle önümüzdeki pazartesi başlayacağız" diyerek bölgedeki gerilimi tırmandırdı. israil Yayın Kurumu ise işgalci ordunun İran’a karşı en az bir hafta sürecek "yoğun bir çatışma" dönemine hazırlandığını duyurdu.

Trump’tan Küstah Tehdit: "Cehennem Başlarına İnecek!"

ABD Başkanı Donald Trump, kendi platformu Truth Social üzerinden paylaştığı mesajla savaş çığırtkanlığını sürdürdü. Hürmüz Boğazı’nın açılması ve Washington’un şartlarının kabul edilmesi için İran’a tanıdığı sürenin dolmak üzere olduğunu belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Zaman tükeniyor, son 48 saat kaldı. Aksi halde cehennem başlarına inecek!"

Haber kaynaklarına göre Trump ve yardımcıları, İran’daki köprülerin ve enerji santrallerinin bombalanmasını içeren saldırı planlarını "meşru" bir hedef olarak benimsiyor.

İran’ın Duruşu Net: "Geçici Ateşkes Değil, Tam Garanti"

Müzakere sürecine dair sızan bilgiler, İran’ın Batılı güçlerin "geçici ateşkes" oyununa gelmediğini gösteriyor. Axios’un haberine göre Tahran yönetimi, sunulan geçici önerileri reddetti. İran’ın masadaki şartları ise sarsılmaz bir kararlılık içeriyor:

  • Savaşın tamamen sona ermesi.
  • ABD’nin bir daha saldırı düzenlemeyeceğine dair açık ve net uluslararası garantiler verilmesi.

Arabulucular Çaresiz, Süre Doluyor

Doğrudan görüşme için zemin arayan arabulucuların, pazartesi günü dolacak olan "son tarih" öncesinde somut bir ilerleme kaydedemediği belirtiliyor. Siyonist rejimin sivil altyapıyı hedef alan bu hamlesi, bölgedeki savaşın seyrini daha da tehlikeli bir boyuta taşıma riski barındırıyor.

İran'ın misillemeleri İsrail'i hoplatıyor
Ne İran ne Hizbullah! İsrail'i bu kez onlar vurdu
ABD'nin "Hava Üstünlüğü" Balonu Söndü: İran Semalarında Siyonist Destekçilerine Ağır Darbe!
Yorumlar

durmak yok yola devam

amerika israil bombalıyorsa sende israile amerikaya et bombaları değilmi

OSMAN AYDIN

SAYIN TRUMP aslinda siz kendi elinizle kendi cehenneminizi hazırliyorsunuz bu DUNYADA bir muslumana cehennem hayatiyaşatan RABBIM NE diyor biliyormusun onlar Dunyada hep zulum yaparak gulduler zulum yapilanlarda uzulup ağladilar onlarin perceminden yakalarım ahirettese gulenlerı ağlatiririm ağlayanlarida guldururum siz şuanda hem zulum yspıyorsunuz hemde guluyorshnuz birde ustelik mazlumların evlerini yikip mallarini yeraltı kaynaklarıni somuruyor gasbediyorsunuz bunun vebali cok buyuktur yuz yilin fravunlugunu basit insan netanyahuyla paylasiyorsunuz nedrnmi basit bebekleri zayif insanlari silahsız insankari oldurenler basit ve korkak insanlardirda ondan basit dedim biz muslumanlar yururken bile ayağımizi bastiğimiz yere dikkat ederiz bir canli bir karics bir bocek olurdiye farkina varmadan öldurmeyelim işte bixim farkimiz budan geliyor siz öldurmeye çaliyorsunuz biz muslumanlada yaşatmaya caliyoruz sence hangisi doğru iyi düşun karar ver
