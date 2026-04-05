Körfezde Tansiyon Zirvede: Siyonist Rejim ve ABD'den İran’ın Enerji Hattına Alçak Tehdit!

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesine konuşan bir israilli yetkili, saldırı planlarının hazır olduğunu itiraf etti.

"Pazartesi Günü Enerji Tesislerini Vuracağız"

Yetkili, "İran’daki enerji tesislerine yönelik saldırıya büyük ihtimalle önümüzdeki pazartesi başlayacağız" diyerek bölgedeki gerilimi tırmandırdı. israil Yayın Kurumu ise işgalci ordunun İran’a karşı en az bir hafta sürecek "yoğun bir çatışma" dönemine hazırlandığını duyurdu.

Trump’tan Küstah Tehdit: "Cehennem Başlarına İnecek!"

ABD Başkanı Donald Trump, kendi platformu Truth Social üzerinden paylaştığı mesajla savaş çığırtkanlığını sürdürdü. Hürmüz Boğazı’nın açılması ve Washington’un şartlarının kabul edilmesi için İran’a tanıdığı sürenin dolmak üzere olduğunu belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Zaman tükeniyor, son 48 saat kaldı. Aksi halde cehennem başlarına inecek!"

Haber kaynaklarına göre Trump ve yardımcıları, İran’daki köprülerin ve enerji santrallerinin bombalanmasını içeren saldırı planlarını "meşru" bir hedef olarak benimsiyor.

İran’ın Duruşu Net: "Geçici Ateşkes Değil, Tam Garanti"

Müzakere sürecine dair sızan bilgiler, İran’ın Batılı güçlerin "geçici ateşkes" oyununa gelmediğini gösteriyor. Axios’un haberine göre Tahran yönetimi, sunulan geçici önerileri reddetti. İran’ın masadaki şartları ise sarsılmaz bir kararlılık içeriyor:

Savaşın tamamen sona ermesi.

ABD’nin bir daha saldırı düzenlemeyeceğine dair açık ve net uluslararası garantiler verilmesi.

Arabulucular Çaresiz, Süre Doluyor

Doğrudan görüşme için zemin arayan arabulucuların, pazartesi günü dolacak olan "son tarih" öncesinde somut bir ilerleme kaydedemediği belirtiliyor. Siyonist rejimin sivil altyapıyı hedef alan bu hamlesi, bölgedeki savaşın seyrini daha da tehlikeli bir boyuta taşıma riski barındırıyor.