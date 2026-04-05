Türkiye’ye balya balya dolar getiriyor! Fıstık gibi haber

"Fıstık, sadece bir tarım ürünü değil, üreticisinden sanayicisine, ihracatçısından bölge ekonomisine kadar geniş bir ekosistemin temelini oluşturuyor. Yüksek katma değer sağlayan bu ürün, hem iç piyasada hem de ihracatta ülkemize önemli kazançlar sunuyor. Özellikle son yıllarda kalite ve üretim artışıyla birlikte dış pazarlardaki payımızı daha da güçlendiriyoruz. Rekoltenin yüksekliği ihracat rakamlarına da etkili oluyor. Geçen yıl bölgede yaşanan zirai don ve kuraklık maalesef bitkilerimizi olumsuz etkilemiş rekoltemizi de düşürmüştü. Bu yıl fıstıkta 'var' senesi, yağışlar güzel geçiyor, inşallah herhangi bir zirai sıkıntı yaşamazsak rekoltemizin yüksek olmasını bekliyoruz. Bu durum da yeni ürünlerin çıkmasıyla beraber ihracat rakamlarımızı daha da yukarıya taşıyacaktır."