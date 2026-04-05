İsrail'de Sokaklar Karıştı: Tel Aviv'de "Savaşı Durdurun" Feryadı!

Tel Aviv sokaklarında bir araya gelen göstericiler, ABD-İsrail koalisyonunun bölgeyi topyekûn bir savaşa sürüklemesine isyan etti. İran ve Lübnan’a yönelik hava saldırılarının derhal durdurulmasını talep eden kalabalık, ellerinde katliamları kınayan dövizlerle Netanyahu hükümetini istifaya çağırdı.

Tel Aviv’de "Savaş Karşıtı" Öfke

Şehir merkezinde yankılanan sloganlarda, Gazze’de aylardır süren soykırıma ve bölgedeki askeri tırmanışa dikkat çekildi.

Polis Müdahalesi Sert Oldu: Sokaklar Savaş Alanına Döndü

Protestocuların barışçıl barikatlar kurmaya çalışması üzerine İsrail polisi orantısız güç kullanarak müdahale etti. Tazyikli su ve sert müdahalelerle kalabalığı dağıtmaya çalışan kolluk kuvvetleri, direnen çok sayıda göstericiyi darp ederek gözaltına aldı. Olay anına dair sosyal medyaya düşen görüntülerde, polisin protestocuları yerlerde sürüklediği ve Tel Aviv caddelerinin adeta bir kaos alanına dönüştüğü görüldü.

Netanyahu’ya "Soykırım" ve "Savaş" Tepkisi

Eylemciler, Başbakan Binyamin Netanyahu’yu kendi siyasi ikbali için bölge halklarını ve İsrail vatandaşlarını ateşe atmakla suçladı. Taşınan pankartlarda şu ifadeler öne çıktı:

"Savaşı durdur, dünyayı yakma!"

"Gazze’deki soykırıma son!"

"Netanyahu suçludur, hesap ver!"

Bölgesel Savaş Korkusu Halkı Sokağa Döktü

İran ile doğrudan çatışma aşamasına gelinmesi ve ABD’nin bölgedeki askeri varlığını artırması, İsrail kamuoyunda büyük bir korku ve huzursuzluğa yol açmış durumda. Tel Aviv’deki bu son patlama, sadece dış dünyadan değil, işgal rejiminin kendi içinden de çatlak seslerin yükseldiğini ve "savaş kabinesine" olan güvenin yerle bir olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.