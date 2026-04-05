  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İlk özgün ilaçta müjde geldi: Türkiye'den dünya sağlığına hediye! Bir seçim yapmayı beceremiyorlar! Atatürkçü dernek üyeleri birbirine girdi Hürmüz gibi kapatılabileceği uyarısı geldi Babu'l Mendeb tehditi Sahte mi gerçek mi bilemiyorlar! İran’dan ABD’yi pazara gönderen taktik Uydu görüntüleme şirketlerine kısıtlama getirdi ABD’nin paniği uzaydan görülüyor Aile Bakanlığını diline dolayan Özgür'e fena kapak! CHP'nin Aile Bakanı adayları: Özkan Yalım, Hasbi Dede, Mustafa Sarıgül... Haydut Trump motoru yaktı! Küfürlü Hürmüz mesajı, Salı günü için yeni tehdit Bakan Gürlek, suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle buluştu: Acınızı en derinden hissediyorum! Bu sorunu çözeceğiz! İsrail'den Lübnan'da sivil katliamı! 4 yaşındaki çocuk ve 6 masum hayatını kaybetti! ABD patır patır düşen uçaklarla rezil oldu! Gerçek hayatla Hollywood filmlerinin aynı olmadığını anladılar!
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
O yanardağ bir günde 4 kez patladı!

Java Adası’nın doğusunda bulunan Semeru Yanardağı, art arda gerçekleşen 4 patlamayla yeniden faaliyete geçti. Patlamalar sırasında kül bulutunun yaklaşık 1000 metre yüksekliğe ulaştığı bildirildi.

Endonezya haber ajansı Antara’nın aktardığına göre, Lumajang ve Malang bölgeleri sınırında bulunan yanardağda hareketlilik yeniden başladı.

Semeru Yanardağı Gözlem Noktası’ndan yapılan açıklamada, 02.02 ile 07.53 saatleri arasında 4 patlama kaydedildiği, bu süreçte 600 ila 1000 metre yüksekliğe kül püskürdüğü ifade edildi.

 

Ayrıca patlamalar sırasında kraterden kopan kaya parçalarıyla birlikte, aşırı sıcak kül, gaz ve taşlardan oluşan yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğunda piroklastik akıntı meydana geldiği belirtildi.

Yetkililer, Endonezya’nın uyarı sistemine göre yanardağın tehlike seviyesinin "3. seviye" olduğunu açıkladı. Fırlayabilecek kaya parçaları riski nedeniyle çevrede 5 kilometrelik alanda tüm faaliyetlerin yasaklandığı duyuruldu.

Bromo Tengger Semeru Milli Parkı sınırları içinde yer alan Semeru, Java Adası’nın en aktif yanardağlarından biri olarak biliniyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23