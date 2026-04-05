O yanardağ bir günde 4 kez patladı!

Java Adası’nın doğusunda bulunan Semeru Yanardağı, art arda gerçekleşen 4 patlamayla yeniden faaliyete geçti. Patlamalar sırasında kül bulutunun yaklaşık 1000 metre yüksekliğe ulaştığı bildirildi.

Endonezya haber ajansı Antara’nın aktardığına göre, Lumajang ve Malang bölgeleri sınırında bulunan yanardağda hareketlilik yeniden başladı.

Semeru Yanardağı Gözlem Noktası’ndan yapılan açıklamada, 02.02 ile 07.53 saatleri arasında 4 patlama kaydedildiği, bu süreçte 600 ila 1000 metre yüksekliğe kül püskürdüğü ifade edildi.

Ayrıca patlamalar sırasında kraterden kopan kaya parçalarıyla birlikte, aşırı sıcak kül, gaz ve taşlardan oluşan yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğunda piroklastik akıntı meydana geldiği belirtildi.

Yetkililer, Endonezya’nın uyarı sistemine göre yanardağın tehlike seviyesinin "3. seviye" olduğunu açıkladı. Fırlayabilecek kaya parçaları riski nedeniyle çevrede 5 kilometrelik alanda tüm faaliyetlerin yasaklandığı duyuruldu.

Bromo Tengger Semeru Milli Parkı sınırları içinde yer alan Semeru, Java Adası’nın en aktif yanardağlarından biri olarak biliniyor.