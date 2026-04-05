Akın Gürlek avukatları kutladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avukatlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Serbest savunma makamının temsilcisi avukatlarımızın varlığı, adaletin en güçlü teminatıdır” ifadelerini kullandı.

5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Gürlek; “Yüksek sorumluluk bilinciyle görev yapan avukatlarımız, savunma hakkının kullanılmasında önemli bir rol üstlenmekte; kamu hizmeti niteliği taşıyan bu görevi özveriyle icra etmektedir. Daha hızlı işleyen ve daha fazla güven veren bir yargı sistemi hedefi doğrultusunda, avukatlarımızın ve yargı camiamızın gayretleriyle Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılacağız. Adaletin tesisi için emek veren tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.