Kuruluş Osman dizisinin Dündar Bey'i Ragıp Savaş ve eşi Müge Anlı'ya katıldı
Reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinde Dündar Bey karakterini oynayan Ragıp Savaş ve eşi Müge Anlı'nın programını ziyaret etti.
Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına bugün, Kuruluş Osman dizinin Dündar Bey'i Ragıp Savaş ve eşi katıldı. Anlı, Kuruluş'un eski oyuncusunu ve eşini "Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" diyerek karşıladı.
Çocukların yüzünü güldürmek istediler
Anlamlı bir ziyaret gerçekleştiren çift, koronadan kaybettikleri anneleri adına hayır yapmak istediklerini söyledi. "Büyük hayranınız" diyen Savaş, "Sana gelmek istedik. Sağolsunlar yayına aldılar bizi." ifadelerini kullandı. Ragıp Bey'in eşi, annesi Sevinç Avcılar'ın hemşire olduğunu, çocukları çok sevdiğini, yardım etmek istediklerini belirterek stüdyoya getirdikleri tabletleri çocuklara ulaştırmasını Müge Anlı'dan istedi.
Savaş ve eşi, Müge Anlı'nın programı vasıtasıyla çocuklara tablet yardımı yaptı.