Kuruluş Osman dizisinde transfer sürprizi
Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna Emre Koç konuk oyuncu olarak dahil oldu.
ATV ekranlarından iki sezon boyunca izleyici ile buluşan Kuruluş Osman dizisi, kadrosuna yeni isimleri dahil etmeye devam ediyor.
Gelecek bölümde ekrana çıkabilir
Başrollerinde Burak Özçivit, Erkan Avcı, Yeşim Ceren Bozoğlu, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Seray Kaya gibi isimlerin rol aldığı iddialı dizi Emre Koç'u konuk oyuncu olarak kadroya kattı.
Dizide henüz hangi karakteri oynayacağı bilinmeyen Koç'un, gelecek bölümde ekrana çıkacağı düşünülüyor.