  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kuruluş Osman dizisinde transfer sürprizi
Medya

Kuruluş Osman dizisinde transfer sürprizi

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna Emre Koç konuk oyuncu olarak dahil oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 20:07:00 -
Kuruluş Osman dizisinde transfer sürprizi

ATV ekranlarından iki sezon boyunca izleyici ile buluşan Kuruluş Osman dizisi, kadrosuna yeni isimleri dahil etmeye devam ediyor.

Gelecek bölümde ekrana çıkabilir

Başrollerinde Burak Özçivit, Erkan Avcı, Yeşim Ceren Bozoğlu, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Seray Kaya gibi isimlerin rol aldığı iddialı dizi Emre Koç'u konuk oyuncu olarak kadroya kattı.

Dizide henüz hangi karakteri oynayacağı bilinmeyen Koç'un, gelecek bölümde ekrana çıkacağı düşünülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AYM kararı sonrası yayınlandı! SGK'dan yeni emeklilik genelgesi
Ekonomi

AYM kararı sonrası yayınlandı! SGK'dan yeni emeklilik genelgesi

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrası emeklilik dilekçesine ilişkin yeni genelge yayınlayan SGK, 30 Eylül 2008'den önce emeklilik dilek..
Fiyatlar yüzde 200 zamlandı! Türkiye ile Çin harekete geçti
Ekonomi

Fiyatlar yüzde 200 zamlandı! Türkiye ile Çin harekete geçti

Küresel petrokimya kartellerine karşı Türkiye ile Çin ortak hareket için anlaştı. Türk plastikçiler Çinli üreticilerle birlikte 2 ay boyunca..
Bakan Süleyman Soylu: Vatandaşlarımıza hiçbir zaman bunu dedirtmedik
Gündem

Bakan Süleyman Soylu: Vatandaşlarımıza hiçbir zaman bunu dedirtmedik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem devlet gücüyle hem afet yönetiminde oluşturduğumuz güç sayesinde, hiçbi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay