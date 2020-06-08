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Medya

Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'yi oynayacak Ediz Hun'a 6. Balkan Panorama Film Festivali'nin danışma kurulunda yer aldı

Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'yi oynayacak olan Ediz Hun, 6. Balkan Panorama Film Festivali'nin danışma kurulunda yer aldı

Yeniakit Publisher
2020-06-08 19:02:00 -
Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'yi oynayacak Ediz Hun'a 6. Balkan Panorama Film Festivali'nin danışma kurulunda yer aldı

15-21 Ekim tarihleri arasında Buca Belediyesinin himayesinde İzmir’de gerçekleşecek olan 6. Balkan Panorama Film Festivali’nin danışma kurulu belli oldu.

Ediz Hun danışma kurulunda

Film Festivali’nin danışma kurulunda Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu anlatan “Diriliş Ertuğrul” dizisinin devamı olan “Kuruluş Osman"da Ertuğrul Gazi'yi oynayacak Ediz Hun da yer aldı. 

14 Balkan ülkesini kapsayan festivalin başvuruları 19 Haziran'a kadar devam ediyor.

Festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kazananına 25 bin lira verilecek.

 

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