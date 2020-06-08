Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'yi oynayacak Ediz Hun'a 6. Balkan Panorama Film Festivali'nin danışma kurulunda yer aldı
Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'yi oynayacak olan Ediz Hun, 6. Balkan Panorama Film Festivali'nin danışma kurulunda yer aldı
15-21 Ekim tarihleri arasında Buca Belediyesinin himayesinde İzmir’de gerçekleşecek olan 6. Balkan Panorama Film Festivali’nin danışma kurulu belli oldu.
Ediz Hun danışma kurulunda
Film Festivali’nin danışma kurulunda Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu anlatan “Diriliş Ertuğrul” dizisinin devamı olan “Kuruluş Osman"da Ertuğrul Gazi'yi oynayacak Ediz Hun da yer aldı.
14 Balkan ülkesini kapsayan festivalin başvuruları 19 Haziran'a kadar devam ediyor.
Festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kazananına 25 bin lira verilecek.