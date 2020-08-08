Kuruluş Osman dizisinde Dündar Bey olmayacak mı?
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'in amcası Dündar bey 2. sezonda olmayacak iddiaları ortalığı karıştırdı.
Türkiye'nin en çok izlenen dizileri arasına giren Kuruluş Osman dizisinin fanlarından yapılan açıklama sosyal medya gündemine oturdu. Dizinin sıkı takipçilerinin yaptığı araştırmaya göre, Dündar Bey'in oğlu Bahadır Bey'in diziden ayrılması kesinleşmişken şimdi tarihteki gerekçelere dayanarak Osman Bey'in amcası olan Dündar Bey'in de diziden ayrılacağı iddia edildi.