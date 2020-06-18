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Medya

Kuruluş Osman damga vurdu! Türkiye’de ve dünyada...

Kuruluş Osman’ın çarşamba akşamı ekrana gelen 26’ncı bölümü tüm kategorilerde reytingin zirvesinde yer alırken, duygusal anları ve heyecan yüklü sahneleriyle izleyicisi mest etti. #VatanSevdamız etiketi ile sosyal medyada çok konuşulan dizi, Türkiye’de ve dünyada trend listesinde yer aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 15:53:00 -
Kuruluş Osman damga vurdu! Türkiye’de ve dünyada...

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman, Tüm Kişiler’de %10,97 izlenme oranı ve %29,75 izlenme payı, AB Sosyal Statü’de %8,96 izlenme oranı ve %25,66 izlenme payı, 20+ABC1’de %10,93 izlenme oranı ve %28,88 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci oldu.

Bizans-Moğol ittifakının Kayı Obası’na yaptığı baskını boşa çıkaran Osman Bey, Moğol komutanı Subutay’ı infaz etse de Sofia obadan kaçmayı başardı. Abdurrahman Alp’in kolunu kaybetmesi ve Konur Alp’in ölümü bölüme damga vururken, finalde Balgay’ı etkisiz hale getiren Osman Bey, Sofia ve onun seçkin savaşçı birliği tarafından köşeye sıkıştırıldı.

Türkiye’de ve dünyada trend listesinde yer aldı

Aksiyon yüklü sahneleri ile büyük beğeni toplayan ve sezon finali öncesinde heyecanı zirveye ulaştıran 26’ncı bölüm, #VatanSevdamız etiketi ile sosyal medyada çok konuşulurken, Türkiye’de ve dünyada trend listesinde yer aldı.

26’ncı bölümün ardından ortaya çıkan “Osman Bey, Sofia’nın ölüm timini alt edebilecek mi?”, “Kayı Obası’nda baskının ardından dengeler nasıl değişecek?”, “Osman Bey ve Alpleri, Kulucahisar Kalesi’ni Bizans’tan alabilecek mi?”, “Geyhatu, Moğol kuvvetlerinin yenilgisinin ardından Osman Bey’e nasıl bir sürpriz hazırlayacak?” soruları, 24 Haziran Çarşamba akşamı atv’de yayınlanacak sezon finalinde yanıt bulacak.

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Yorumlar

yandım ali

ertuğruldada osmandada bu bölüm kadar saçmasını izlemedim sofyanın ölüm timiymiş adamları kesiyorlar biçiyorlar tekrar canlanıyorlar gençleri çekmek için bilim kurgu türüne evrilmeyi düşünüyorsunuz herhalde ikincisi koca obada bir tane esir kadın nasıl kaçar balgay obanın sınırına nasıl gelebilir bu ne çiğlik dizi gözümden düştü uzun bir süre izleyeceğimi sanmıyorum belki 50.bölümü çıkınca ortama bakar tamam veya devam derim...
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Mistik

Bu dizi Dirilis kadar guzel olmamis, Bu dizide karakterler cok sahte oynamislar hele hele Burak Ozcivit hic oynayamamis. Heyecan yok birsey yok dizide oyuncular bir gider bir gelior yada setten atiliyorlar atv de oynanan dizi anca bu kadar olur. Izliyorum carsamba aksamlari hedef ney amac ney anlayamadik anca burak efendi show yapmis fazla guzel sozler yok yani acikcasi olmamissssss.
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