Kuruluş Osman damga vurdu! Türkiye’de ve dünyada...

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman, Tüm Kişiler’de %10,97 izlenme oranı ve %29,75 izlenme payı, AB Sosyal Statü’de %8,96 izlenme oranı ve %25,66 izlenme payı, 20+ABC1’de %10,93 izlenme oranı ve %28,88 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci oldu.

Bizans-Moğol ittifakının Kayı Obası’na yaptığı baskını boşa çıkaran Osman Bey, Moğol komutanı Subutay’ı infaz etse de Sofia obadan kaçmayı başardı. Abdurrahman Alp’in kolunu kaybetmesi ve Konur Alp’in ölümü bölüme damga vururken, finalde Balgay’ı etkisiz hale getiren Osman Bey, Sofia ve onun seçkin savaşçı birliği tarafından köşeye sıkıştırıldı.

Türkiye’de ve dünyada trend listesinde yer aldı

Aksiyon yüklü sahneleri ile büyük beğeni toplayan ve sezon finali öncesinde heyecanı zirveye ulaştıran 26’ncı bölüm, #VatanSevdamız etiketi ile sosyal medyada çok konuşulurken, Türkiye’de ve dünyada trend listesinde yer aldı.

26’ncı bölümün ardından ortaya çıkan “Osman Bey, Sofia’nın ölüm timini alt edebilecek mi?”, “Kayı Obası’nda baskının ardından dengeler nasıl değişecek?”, “Osman Bey ve Alpleri, Kulucahisar Kalesi’ni Bizans’tan alabilecek mi?”, “Geyhatu, Moğol kuvvetlerinin yenilgisinin ardından Osman Bey’e nasıl bir sürpriz hazırlayacak?” soruları, 24 Haziran Çarşamba akşamı atv’de yayınlanacak sezon finalinde yanıt bulacak.