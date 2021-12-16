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Medya Kuruluş Osman 76. Bölüm Fragmanı! Beklenmedik ihanet
Medya

Kuruluş Osman 76. Bölüm Fragmanı! Beklenmedik ihanet

ATV'nin sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın 76. Bölüm 1.Fragmanı yayınlandı. Fragmanda Gündüz beyin posta oturduğu Boran Alp'in de ona biat ettiği görülüyor. Öte yandan seyirciler sosyal medyada Osman Bey'in son bölümlerde sürekli yenilmesinden dolayı tepkilerini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 09:25:00 -

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 76. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Kuruluş Osman'ın 76. yeni bölümünde Boran Alp'in söylediği "Gayrı bu obanın da benim de beyim sensin Gündüz Bey!" sözleri dikkat çekti..

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