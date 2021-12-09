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Medya Kuruluş Osman 75. yeni bölüm fragmanı! “Burada Bey de benim! Devlet de benim!” .
Medya

Kuruluş Osman 75. yeni bölüm fragmanı! “Burada Bey de benim! Devlet de benim!” .

Sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın 75. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda obaya Şeyh Edebali ile ilgili gelen haberin herkesi derinden sarstığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 08:23:00 -

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 75. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 75. yeni bölüm fragmanında “Burada Bey de benim! Devlet de benim!” sözleri dikkat çekti. .

Kuruluş Osman 74. Bölümde neler oldu?

'Kuruluş Osman'ın 74'üncü bölümde Osman Bey adeta dört koldan kuşatılıyor. Madendeki patlamanın ardından tekfurlara esir düşen Boran Alp, Tekfur Nikola tarafından infaz edilmek üzereyken, Selçuklu Veziri Alemşah, Osman Bey'i kontrol altına almak hedefiyle Bitinya'ya geliyor. Yakalanan Turgut Bey ve Mari ise Osman Bey'in yardımına muhtaç!

İnegöl'ün madenlerini ele geçiren Osman Bey'e tekfurların kurduğu tuzak sonucunda yaşanan patlama ortalığı karıştırır. Osman Bey mahsur kalan alplerine ulaşmaya çalışırken, Boran Alp esir düşer. Peşlerindeki askerlerinden daha fazla kaçamayan Turgut Bey ve Mari ise Tekfur Nikola'ya yakalanır.

Kayı Obası, Boran'ın esaretiyle yıkılır ve Osman Bey esir alpini kurtarabilmek için İnegöl Kalesi'ni hedef almaya hazırlanırken, bölgeye gelen Selçuklu Veziri Alemşah'ın Kayı Obası ziyaretinde "Osman Bey başına buyruk hareket etme devrin bitti" sözleri tekfurlar için yeni bir umut haline gelir! Tekfur Kosses'in Şeyh Edebalı'nin boğazına kılıcını dayaması bayrağı taşıran son damla olur!

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