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Medya Kuruluş Osman 57. yeni bölüm fragmanına damga vuran sahne!
Medya

Kuruluş Osman 57. yeni bölüm fragmanına damga vuran sahne!

Sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Umur Bey ve Osman Bey arasında ipler iyice geriliyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 09:44:00 -

Kuruluş Osman dizisinin 57. bölüm fragmanı yayınlandı.

Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği, Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 56. son bölümüyle izleyicilerinden tam not aldı.

Reyting rekotmeni dizinin heyecanla beklenen 57. bölüm fragmanı ise yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanına Osman Beyin, Umur Bey'e söylediği "Benim oyunumu bozarsan, o vakit mesuliyet benden gider!" sözleri damga vurdu.

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