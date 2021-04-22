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Medya Kuruluş Osman 56. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Dengeler tamamen değişiyor
Medya

Kuruluş Osman 56. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Dengeler tamamen değişiyor

Sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın 28 Nisan Çarşamba akşamı ekranlarda olacak olan 56. Bölümünün ilk fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 08:06:00 - 2021-04-22 08:09:44

ATV'de geniş kitleler tarafından izlenen Kuruluş Osman 55.son bölümde yürekleri ağza getiren gelişme meydana geldi. Başarılı oyuncu Çağrı Şensoy'un üstlenmiş olduğu Cerkutay karakterinin savaşta ağır yara alması seyircileri korkuttu.

Gerek hal ve hareketleriyle gerekse konuşmalarıyla izleyenlerin sempatisini kazanan Cerkutay'ın ölüp ölmeyeceği merak ediliyor. Osman'ın en büyük manevi destekçilerinden biri olan Cerkutay'ın başına gelen talihsiz olay herkesi endişelendirirken Kuruluş Osman'ın 56. Bölüm Fragmanı da yayınlandı.

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