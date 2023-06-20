Kurultayda dayak yemen istemiyorsanız konuşmayın! İşte İyi Parti demokrasisi

Seçimlerin ardından muhalefette başlayan iç hesaplaşma sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara aldığı oy, İyi Parti ve CHP'de dengeleri değiştirdi.

Hal böyle olunca değişim talepleri peş peşe gelmeye başladı.

Bu kapsamda İyi Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, Ortak Akıl Platformu kurulduğunu duyurarak yeni genel başkan ve kadro vurgusu yaptı.

Ensonhaber ekranlarına da önemli açıklamalarda bulunan Baykal, Akşener'i istifaya davet edip, topa tuttu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İyi Parti'de değişim talepleri için bayrak açıldı

Akşener'in başarısız bir süreç geçirdiğini belirten Baykal, Akşener'i torun sevmeye davet etti.

Baykal, “Sayın Akşener, başbakan olamazsam babaannelik yaparım diyordu. Biz de babaannelik yapmasını öneriyoruz. Masadan kalk otur taktiği yüzünden parti yerinde saydı. İdeolojik olarak Asena’dan Meral Mommy’e dönüşüm ideolojik bir dönüşüm oldu.” dedi.

Ethem Baykal’ın Akşener’e yönelik istifa çağrılarına, seçimlerde İyi Parti İstanbul 1. bölgeden milletvekili adayı olan Raşit Emir Süer’den tehditvari bir yanıt geldi.

Koray Aydın'a yakınlığıyla bilinen vekil adayından şaşırtan sözler

İyi Parti'nin önemli isimlerinden Koray Aydın'a yakınlığıyla bilinen Süer, yayınladığı videoda, "Ethem Baykal diye bir partilimiz Genel Başkanımızı istifaya davet etmişti. Genel başkanlar böyle istifa etmez, haberiniz olsun." şeklinde konuştu.

Her zaman Akşener'in yanında olduğunu belirten Süer, “Kongre alanında böyle havada yürüyen insanlar olur, sizler de böyle yayınlara çıkarak insanları tahrik ediyorsunuz. O salona girdiğinizde tatsız olaylar yaşamak istemeyen kişiler olarak lütfen bu yaptığınız yayınlarda da biraz daha haddinizi bilmenizi ve saygı çerçevesinde konuşuyor olmanızı önemle tavsiye ediyorum. Kongrede görüşürüz.” ifadelerini kullandı.