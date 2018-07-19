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'Kurultay yok' diyen CHP'den geri adım

Daha önce kurultayın olmayacağı yönünde açıklamalar yapan CHP yönetimi geri adım attı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan bugün yaptığı açıklamada, "Kurultay talep etmek her CHP'linin hakkıdır" dedi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 15:17
'Kurultay yok' diyen CHP'den geri adım

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, "Kurultay talep etmek her CHP'linin hakkıdır. Eğer yeterli imza varsa buyursun gelsinler, gereğini yaparız. En fazla 470 imzaya ulaşılacağını tahmin ediyorum. Herhangi bir şekilde kurultayın toplanacağına ihtimal vermiyorum" dedi. 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 15:17
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  2. kurultay
  3. Tuncay Özkan

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