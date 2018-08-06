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Kurultay isteyen CHP'li delegeler açlık grevine başladılar!

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla kurultaya hayır demesi üzerine Ankara'da CHP Genel Merkezi önünde toplanan delegeler açlık grevine başladı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:58
Kurultay isteyen CHP'li delegeler açlık grevine başladılar!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallantıda.

KAPIYA DAYANDILAR

Partinin başında Muharrem İnce'yi görmek isteyen CHP'li delegeler, Genel Merkez önünde açlık grevine başladı.

YEMEK YOK, SU VE SİGARA SERBEST

Olağanüstü kurultay kararı alınana kadar yemek yememeyi düşünen CHP'liler, sadece su ve sigara içiyor. Şimdilik 7 kişinin katıldığı eyleme, her geçen gün katılımın artması bekleniyor.

9 SEÇİMİN KAYBEDENİ

Kurultaya olumsuz bakan Kemal Kılıçdaroğlu, partisi için yerel seçimlerin daha önemli olduğunu söylüyor. Katıldığı 9 seçimde de hezimeti yaşayan Kılıçdaroğlu'nun liderliği, parti içerisinde uzun yıllardır sorgulanıyor.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:58
  1. CHP'li delegeler
  2. açlık grevi
  3. CHP Genel Merkezi
  4. kurultay talebi

YORUM YAZ

  • Ahmet tunç Ahmet tunç 1 sa önce
    Reis döneminde tosuncuklar er davuluna dönmüş. Altı ay bir şey yemeseler ölmezler.
  • ademakyıldızademakyıldız14 dk önce
    hayırlı olsun gerçi bunlar hayırdan da anlamazlar ama olsun
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    rejim yapıyorlar. fazla şişman olanlar varsa rejime katılsınlar fazla kilolarından kurtulurlar
  • AHMETAHMET1 sa önce
    M. İnce 700 imza dahi toplamış olsa, Kılıçtaroğlu, allem eder, kallem eder kurultayı toplamzzzz.
  • Bahri CanBahri Can1 sa önce
    5 tane eliboş emekli CHP de aclık grevi yapacakmış.Gitmişler CHPnin binasının önüne oturmuşlar. İş yok güç yok Kendilerini bunlarla avutuyorlar.
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