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Ekonomi Kurulan şirket sayısı eylülde yüzde 13.38 arttı
Ekonomi

Kurulan şirket sayısı eylülde yüzde 13.38 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre, eylülde kurulan şirket sayısı ağustosa göre yüzde 13.38 artarak 9 bin 352’den 10 bin 603’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 11:04:00 -
Kurulan şirket sayısı eylülde yüzde 13.38 arttı

Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 18.45 arttı ve 1470 oldu. Ağustosta kapanan şirket sayısı, 1241 idi.

Eylül’de geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 37.77, kapanan şirket sayısı ise yüzde 26.18 arttı.

Kurulan şirket sayısı ocak-eylül döneminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.84 artarak 73 bin 912, kapanan şirket sayısı da yüzde 13.7 artışla 9 bin 962 oldu.

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