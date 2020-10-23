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Ekonomi Kurulan-kapanan şirketler (1)
Ekonomi

Kurulan-kapanan şirketler (1)

Kurulan şirket sayısı, eylülde bir önceki aya göre yüzde 13,38 artarak 10 bin 603, kapanan şirket sayısı yüzde 18,45 artarak 1470 oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-23 10:04:24 -
Kurulan-kapanan şirketler (1)

ANKARA (AA) - Kurulan şirket sayısı, eylülde bir önceki aya göre yüzde 13,38 artarak 10 bin 603'e ulaştı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 18,45 yükselişle 1470 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, eylül ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylülde kurulan şirket sayısı ağustosa göre yüzde 13,38 artarak 9 bin 352'den 10 bin 603'e yükseldi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 18,45 arttı ve 1470 oldu. Ağustosta kapanan şirket sayısı, 1241 idi.

Eylülde geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 37,77, kapanan şirket sayısı ise yüzde 26,18 arttı.

Kurulan şirket sayısı ocak-eylül döneminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,84 artarak 73 bin 912, kapanan şirket sayısı da yüzde 13,7 artışla 9 bin 962 oldu.

(Sürecek)

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