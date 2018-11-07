THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

Kuru üzüm yüklü TIR'da reçeteye tabi 127 bin 814 hap ele geçirildi

Erzincan'da düzenlenen operasyonda kuru üzüm yüklü TIR'da reçeteye tabi 127 bin 814 hap ele geçirildi

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:01
Kuru üzüm yüklü TIR'da reçeteye tabi 127 bin 814 hap ele geçirildi

Erzincan'da polisin yaptığı yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurulan kuru üzüm yüklü TIR'da, reçeteye tabi, uyuşturucu madde etkisi yapan 127 bin 814 hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde yaptıkları yol kontrollerinde şüphe üzerine İran plakalı TIR'ı durdurdu. 'Curt' isimli narkotik köpeği ile araçta yapılan aramada, kuru üzüm yüklü aracın kupa üzeri ve iç kısmında, sigara kartonlarına gizlenmiş halde, reçeteye tabi, uyuşturucu madde etkisi yapan 127 bin 814 hap ile 598 ampul ele geçirildi. Olayla ilgili T.A. (34) ve S.H. (34) gözaltına alındı.

Şüphelilerin, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve nakletme' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 17:01
  1. Erzurum
  2. Kuru üzüm yüklü TIR'da reçeteye tabi 127 bin 814 hap ele geçirildi
  3. Kaçakçılık
  4. ilaç kaçakçılığı
  5. kaçakçılık operasyonu
  6. Erzincan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP'den dikkat çeken açıklama: Samimiyetsizlik
    1. MHP'den dikkat çeken açıklama:..
    2. Evden gelen kötü koku paniğe neden oldu
    3. Kreşte solunumu duran 1 yaşındaki..
    4. Elazığ’da depoda üretilen 5 ton sahte..
    5. Yeşil listedeki terörist öldürüldü
    6. Telefon dolandırıcısı suçüstü..
    7. Abdullah Ağar ABD’nin sinsi planını..
    8. Tedavi edilen yavru leylek, doğaya..
    9. Galatasaray'a bir şok daha! TFF..
    10. Öğrenci servisi ile traktör çarpıştı:..
    11. Cengiz ve Terim yeniden PFDK'ya sevk..
    12. Seçimler sonrası Trump'ı şimdi neler..
    13. Eski Vali Özata Çetinkaya'nın FETÖ'den..
    14. Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a iyi..
    15. İstanbul'da pompalı dehşeti
    16. Karadeniz'de balıkçıların ağlarına..
    17. Dün TBMM'de tartışılmıştı! Tekrar..
    18. Gaziantep'te uyuşturucu satıcısı..
    19. Vitor Pereira, Çin'de tarih yazdı
    20. FETÖ sanığı eski belediye başkanına..
    Alman devinden flaş karar! Türkiye'den çekiliyorlar
    Alman devinden flaş karar! Türkiye'den çekiliyorlar
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi

    Günün Karikatürü

    7 Kasım 2018
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi