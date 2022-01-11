Karaciğer Temizliği İçin Kuru Üzüm Suyunun Faydaları Karaciğeri temizleyen en etkili besinlerden biridir. Kuru üzüm özellikle sağlıklı bir karaciğer için beslenmenize harika bir ektir. Kuru üzümler ve kuru üzüm suyu geleneksel olarak çeşitli kalp ve karaciğer hastalıklarının meydana gelmesini önlemek için kullanılmaktadır.

Kuru üzüm suyu ile karaciğerinizi temizleyin

Kuru üzüm suyunun faydaları ağırlıklı olarak, sizin de bildiğiniz gibi, üzümlerin kendisinden gelmektedir. Bu tedaviyi dört gün arka arkaya uygularsanız, sindiriminizin kolaylaştığını ve daha çok enerjiniz olduğunu fark edeceksiniz. Kuru üzüm doğal vitamin ve mineral kaynağıdır, ancak bu faydalar kuru üzümlerin içinde bekletildiği suyu tüketirseniz katbekat artar. Bunun sebebi ise üzümün şeker içeriğinin düşmesidir ve bu sayede karaciğeriniz için harika bir doğal tedavi elde etmiş olursunuz.

Kuru üzüm suyu nasıl yapılır?

Malzemeler: 2 bardak su (400 ml), 150 gram kuru üzüm

Hazırlanışı: Öncelikle, kuru üzümlerinizi dikkatlice seçmenizi tavsiye ediyoruz. Çok parlak olanları seçmeyin; çünkü parıltıları doğal değildir ve aslında onları daha güzel göstermek için uygulanan kimyasal işlemlerin sonucudur. Rengi daha koyu olan ve ne çok sert ne çok yumuşak olan kuru üzümleri tercih edin. Temiz olmalarına özen gösterin. İki bardak suyu kaynatın. İçine kuru üzümleri atın ve 20 dakika boyunca yavaşça kaynatın. Ertesi sabah, kuru üzümlerin suyunu süzün ve bu leziz suyu yeniden ısıtın. Suyu tercihinize göre sıcak veya ılık içebilirsiniz, ancak en önemlisi aç karna içmeniz. Ardından kahvaltıdan önce 30 ile 35 dakika kadar bekleyin. İdeal olarak bunu arka arkaya birkaç gün tekrar etmeniz ve ertesi sabah uyanır uyanmaz kuru üzüm suyunuz içecek şekilde geceden hazırlamanız gerekiyor. Bu rutini en az dört gün takip etmeyi unutmayın.

Kuru üzümün şaşırtan faydaları