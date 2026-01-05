Kuru temizlemeye bırakılan montun cebinden 200 gram altın çıktı! Sahibine teslim edildi

Menteşe ilçesinde yeni açılan bir kuru temizleme firmasında örnek bir davranış sergilendi. Kuru temizleme için bırakılan bir montun ceplerini kontrol eden çalışanlar, montun iç cebinde 200 gram külçe altın buldu. Durumun hemen işletme sahibine bildirilmesinin ardından, altınlar firma görevlileri tarafından muhafaza altına alındı. İşletme sahibi Raşit Tosun, müşterinin mağdur olmaması için vakit kaybetmeden montun sahibine ulaştı.

EMANET BİZİM ÇOK KIYMETLİ

Raşit Tosun, müşterilerinin kendileri için her şeyden önce geldiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Bize bırakılan her eşya bir emanettir. Müşterilerimizin güveni bizim en büyük sermayemiz. Altınları fark eder etmez, aciliyetle müşterimizi aradık. Çünkü emanete duyduğumuz saygı bunu gerektirir."



İsmi öğrenilemeyen müşteri, unutulan değerli eşyasının eksiksiz şekilde geri verilmesinden dolayı işletme yetkililerine teşekkür etti.