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Yerel Kuru otların yandığını gördü, faciayı önledi
Yerel

Kuru otların yandığını gördü, faciayı önledi

Yeniakit Publisher
2023-09-08 12:31:00 -
Kuru otların yandığını gördü, faciayı önledi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kuru otların bulunduğu bölgede çıkan yangını fark eden SEDAŞ personeli yangın tüpüyle alevlere müdahale ederek faciayı önledi.

Yangın, Mudurnu-Taşkesti karayolu üzerinde Çavuşlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında kuru otların bulunduğu yer, atılan sigara izmariti sebebiyle yanmaya başladı. Kısa sürede giderek yayılan alevleri, bölgede elektrik bakımı yapan SEDAŞ personelleri fark etti. SEDAŞ aracının içerisinde bulunan yangın tüpünü alan bir personel alevlere müdahale etti. Yangının ormana sıçramasını engelleyerek facianın önüne geçen duyarlı personelin o anları vatandaş kamerasına yansıdı.

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Yorumlar

bir herseyi Cumhurbaşkanımız'dan beklemeyin

Orman Bakanlığı ne yapıyor artık engelliyecek proje geliştir gözetleme kulesi sayısını arttır ormanlarda ızgara olmaz balkonlarinda yapsınlar ızgarayı yasaklar getir sigara içilmesiYASAKLANSIN Orman yakınlarında kamera konulsun cezalar ağırlaştırılsın başka alternatifler bulunsun üzülmüyelim
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