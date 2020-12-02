Kuru meyve ihracatından 343 milyon dolar gelir

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Kuru üzüm, kayısı ve incir ihracatından, yeni sezonun başladığı yakın dönemde 343 milyon 282 bin dolar döviz girdisi sağlandı.



AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden yaptığı derlemeye göre, tarım ürünleri ihracatında önemli yer tutan kuru meyve, 60'ın üzerinde ülkeye pazarlanıyor.

Verimli topraklarda yetiştirilen ve toplanmasının ardından güneşte kurutulan üzümde ihracat, sezonun başladığı 1 Eylül'den 28 Kasım'a kadar olan dönemde 140 milyon 278 bin dolar olarak gerçekleşti.

Bu sene rekoltenin kısmen düştüğü kuru üzümde ihracat pazarlarının başında 42 milyon 161 bin dolarla İngiltere yer aldı. Bu ülkeyi 16 milyon 700 bin dolarla Almanya ve 14 milyon dolarla Hollanda izledi.



Kuru üzümde toplam ihracatın yüzde 82'sine denk gelen 115 milyon 536 bin dolarlık kısım Avrupa ülkelerine yapıldı.

- ABD'ye kuru incir ihracatı yüzde 19 arttı

Üretim ve ihracatın büyük kısmının Ege Bölgesi'nden yapıldığı kuru incirde de ihracat sezonu 30 Eylül'de başladı. Kasım ayının 28'ine kadar olan dönemde kuru incir ihracatından 91 milyon 597 bin dolar elde edildi.

Kuru incir ihracatında ilk sırada 15 milyon 664 bin dolarla Almanya yer aldı. Almanya'yı 13 milyon dolarla Fransa izledi.

Kuru incir ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artış gösterdiği ABD üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeye 8 milyon 683 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Avrupa ülkelerine 55 milyon dolarlık kuru incir gönderildi.

- Kuru kayısı ihracatı devam ediyor

Kuru kayısıda ise ihracat 1 Ağustos'ta başladı. 28 Kasım'a kadar olan dönemde kuru kayısı dış satım tutarı 111 milyon 407 dolar olarak kayda geçti.

Kuru kayısı ihracatında ilk sırada 14 milyon dolarla ABD yer aldı. Almanya 11 milyon 855 bin dolarla ikinci, Fransa 10 milyon 253 bin dolarla üçüncü büyük pazar oldu.



Kuru kayısı ihracatının yüzde 45'lik kısmını oluşturan 49 milyon 629 bin dolarlık satış Avrupa ülkelerine gerçekleştirildi.

Böylece, kuru üzüm, incir ve kayısı ihracatı söz konusu dönemde 343 milyon 282 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. 220 milyon 165 bin dolarla kuru meyve ihracatının yüzde 64'ü Avrupa ülkelerine yapıldı.















