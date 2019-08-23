Kuru kayısı lisanslı depo projesi hayata geçiyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından kayısı üreticileri ve şehre dev bir tesis kazandırılıyor. ‘Kuru Kayısı Lisanslı Depo Projesi’ temel atma aşamasına getirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde sürdürdükleri girişimler sonucunda projenin inşaat ihalelerinin tamamlandığını söyledi.

Başkan Gürkan, “Projemiz artık uygulama aşamasına gelmiş bulunmaktadır. Yaptığımız görüşmeler neticesinde Eylül ayı içerisinde inşaatın temelini atarak, çalışmalara başlamış olacağız. Kuru Kayısı Lisanslı Depo Projesinin amacı; şehrimizin kuru kayısı pazarında zaten var olan rekabet gücünü daha da artırarak, Malatya’nın sosyoekonomik gelişimine katkı sunmaktır. Temel atma aşamasına getirdiğimiz dev tesisimiz, ilimizin ve ülkemizin ekonomisine doğrudan katkı sağlayacağı gibi istihdama da önemli bir katkı sunacaktır” ifadelerini kullandı.

Yurt dışına daha kaliteli ürün ihracatı için gerekli olan çalışmaların yapılabileceği tesis ile yıl bazında fiyat istikrarının da sağlanabileceğini belirten Başkan Gürkan, kayısıda yaşanan fiyat dalgalanmalarının önlenmesiyle birlikte kayısı üreticilerinin yaşadıkları mağduriyetlerin de büyük ölçüde azalacağını söyledi.

Yapılacak Kuru Kayısı Lisanslı Depo Projesi kapsamında 5000 tonluk depoların yapılacağını ifade eden Başkan Gürkan, “Kayısı üreticilerimiz depolara teslim ettikleri ürünün karşılığında, eksperler tarafından yapılan değerlendirmelere göre ‘Ürün Senedi’ alacaklar. Bu senedi istedikleri zaman nakde dönüştürebilecekler” dedi.

Tesis içerisinde her sabah günlük mezat yapılabileceğini ve mezat sonucu belirlenen fiyat üzerinden üreticilerin, istedikleri zaman ürünlerini satabileceklerini söyleyen Başkan Gürkan, “Tesis içerisinde, kayısı analizlerinin en iyi şekilde yapılacağı ve bölgeye hitap edebilecek kapasitede bir Laboratuvar kuruyoruz.Böylece isteyen herkes kayısı analizlerini başka bir ile göndermeden burada çok rahat bir şekilde yaptırabilecekler. Tesisimizin bir diğer özelliği ise paketleme ünitesinin de yer almasıdır. Çiftçilerimiz kayısılarını depoya teslim etmeden burada istedikleri evsafta paketleyebilecekler.Kuru Kayısı Lisanslı Depo Projesinin bir diğer önemli özelliği de tesisin çatısına kurulacak olan 1 Megawatlık Güneş Enerji Santralidir. Buradan üretilecek enerji, tesisin ihtiyacı olan enerjinin büyük bir bölümünü karşılayacaktır” diye konuştu.