Kuru incir: İçinde kefirden 10 kat fazla! O Çayın yanında en iyi gidiyor, kilosu 300 lira! Herkes bunu istiyor

Bolca lif içeren kuru incir, adeta kabızlığı önleyen doğal ilaçlardan biridir. Ancak faydaları yalnızca kabızlık problemine değil birçok probleme iyi gelecek nitelikte.Kuru incir, hurma gibi atıştırmalıklar özellikle tatlı krizini önlemek için tüketilebilir. Yaş incir, kuru incire göre daha fazla vitamin ve mineral içerebilir. Ancak en az yaş incir kadar kurusu da faydalıdır.Diyet yaparken tüketilir mi?

Diyet lifi açısından zengin olduğu bilinen kuru incir potasyum, demir, kalsiyum, antioksidan içerir. Bu maddeler insan vücudunun ihtiyacı olan bileşikleri içerir ve koruyucu etkiler verebilir. Kuru incir, kabızlık tedavisinde yaş incirden daha faydalıdır.Meyveler kurutulduğunda şeker oranı arttığı için kalori yüksekliği olabilir. Bu nedenle daha ölçülü tüketmekte fayda var. Şeker içeriğinin fazla olması kandaki şekeri aniden yükseltebilir. Bu nedenle diyabet hastalarının 1 adet kuru incirden fazlasını yemesi zararlı olabilir.Diyet planlarınıza kuru inciri dahil etmek mantıklı bir tercih olacaktır. Ancak önerilen miktarları aşmamak gerekir. 2 adet kuru incir yaklaşık olarak 60 kaloriye tekabül ediyor.

Tansiyona iyi gelir mi?

Kuru meyvelerdeki su miktarı yaş haline göre oldukça düşüktür. Bu nedenle böbrek yetmezliği olan hastaların porsiyonuna dikkat etmesi gerekir. Ancak kuru incir, içerdiği yüksek potasyum sayesinde kan basıncını dengeleyerek tansiyonun kontrol altında tutulmasını sağlar.

Kuru incir bağırsaklara iyi gelir mi?

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Yüksek oranda lif içeriği atıkların bağırsaktan hızlı geçmesini sağlar ve bağırsak içine su çeker. Aynı zamanda içerdiği probiyotikler sindirim sağlığını geliştirebilir. Bu sayede incir kabızlığı gidermede etkili bir rol oynar.Kuru inciri nasıl muhafaza ederiz?

Serin ve kuru bir ortamda saklanması gereken kuru incir, buzdolabında saklandığı zamanlarda 1 yıl içerisinde tüketilmeli. İncirin kurutulmuş hali yaş meyvelere göre çok daha verimlidir.

Uzmanlar, kuru incirin kadınların menopoz dönemlerinde kemik erimesine karşı faydalı olabileceğini belirtiyor. Aynı zaamanda kalsiyum içeriği sayesinde kemik ve dişleri korumaya yönelik etkiler verecektir.Kuru incir, astım bronşit gibi solunum yolu rahatsızlıklarının etkilerini hafifletmeye yardımcı olur. Ayrıca öksürük ve boğaz iltihabında oluşan sorunlara karşı boğazı yumuşatabilir.