Kuru gürültüye pabuç bırakacak mısınız? Bu konuya hazırlıksız yakalanan Cumhur İttifakı, bakalım bundan sonrası için gerekli tedbirleri alacak mı?

İsmail Kapan, Türkiye'deki sokak köpeklerinin güvenlik meselesine dönüştüğünü belirtti. Meclis'teki tartışmaların sert geçtiğini ifade eden Kapan, sokak köpekleri üzerinden rant sağlandığını vurguladı. Kapan, bazı kişilerin hayvan sevgisini bahane ederek büyük paralar kazandığını ifade etti. Türkiye gazetesindeki yazısında, bu durumun bir an önce çözülmesi gerektiğini söyleyen Kapan, şunları kaydetti:

"Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde devam eden tartışma ve değişikliğe ket vurmaya çalışan odaklardan bahsediyoruz… Sokak köpekleri güvenlik meselesidir. Nokta!

Bir zamanlar “Panter Emel” diye ünlenen bir köpeksever vardı… Panter lakabı almasının sebebi, başta adliye koridorları olmak üzere, her yerde kavga çıkarması ve saldırgan tavırlarıydı. Epey zaman haberlere konu olan bu bayan, bir gün aynı tavrını Bolu’nun bir ilçesinde tekrarlamaya kalkışınca, bileği güçlü bir hemcinsi tarafından kameralar önünde evire çevire dövülmüştü. O hadiseden sonra, bahse konu şahıs epey zaman sütre gerisine çekilmişti...

Şu sıralarda daha değişik, bir başka ismin çok dikkat çeken faaliyetleri gündemde. Buket Özgünlü… Tek başına değil. Son derece organize hareket ediyor. En sivri eylemlerinden biri, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden kuduz şüphesi olan 29 tane köpeği barınaktan kaçırıp Ankara’ya getirmesiydi… Bayan Özgünlü, 2019’da Yaşama Tutunan Patiler Derneği diye bir dernek kurmuş. Bildiğiniz aile derneği… Kendisi, annesi, kocası, kardeşleri ve yakın akrabaları bu derneğin yöneticisi pozisyonunda. Gelgelelim, dernek öyle sıradan bir dernek değil. Dört ayak üzerinde (Dernek, hayvan ve yem satan pet-shop, mama sektörü ve veterinerlik ofisi) faaliyet gösteren ve son beş yıl içerisinde büyük ölçekte para toplayan bir organizasyon. Ve bu paraların kişisel zenginleşme maksadıyla kullanıldığı MASAK raporuyla tespit edilmiş vaziyette. Anlayacağınız hayvan sevgisi işin hikâye kısmı!.. Yeni Şafak gazetesinin manşet haberinde, milyonlarca liralık para hareketinin nerelerden kimlere aktarıldığı çok detaylı şekilde belirtiliyor. Bakalım devamı nasıl gelecek?..

Üç gün önce TBMM, Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı Komisyonunda yaşanan olaylarda, başıboş sokak köpekleri üzerinden bu ülkenin başına, yeni bir güvenlik problemi sarmaya çalışanları müşahede ettik… Köpek sevgisi ve onları koruma iddiasıyla ortalığı ayağa kaldıran bazı kimselerin gerçekte hangi tıynette oldukları da, bir kere daha bariz şekilde görüldü... Gazetemizin dünkü manşet haberinde, bu konuda CHP’nin ikiyüzlü tavrı net olarak kamuoyuna yansıtıldı. Güya hayvan haklarını savunan ama insan haklarını hiç hatırlamayan tipleri, toplum herhâlde hafızasına nakşetmiştir! Meclis Komisyonunda, köpekler tarafından çocuğunun vücudu paramparça edilmiş ebeveynin üzerine küstahça yürüyen CHP’li Barış Karadeniz, meğer Sinop Avcılar Kulübüne kayıtlı lisanslı avcıymış. Kim bilir bunun gibi daha neler var! 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz, şimdiye kadar 15 ameliyat geçirdi ve daha on yıl tedavi görecek… Baba Halil Yılmaz’ın Komisyon üyelerine haykırışı yürek paralayıcıydı. Aynı şekilde, Antalya’da köpeklerden kaçarken, kamyon altında kalıp can veren Mahra Melin Pınar’ın annesine yapılan muamele; yazarımız Atilla Yayla’nın kullandığı ifadeyle, köpekseverliğin artık "köpekperestliğe" dönüştüğü hâldir! Bunun gibi sayısız hadise var. Hepsini buraya almamız mümkün değil. Lakin sokak köpekleri bize saldırıyor diye şikâyet eden vatandaşlara, (oh olsun, aç bırakmasaydınız) şeklinde karşılık veren terbiyesiz, saygısız tiplere ne demeli? Bu şirretlik karşısında geri adım atılacak mıdır? CHP, DEM ve TİP’in bir nevi ittifak hâlinde muhalefet ettiği bu kanun değişikliği teklifinin akıbeti ne olacak? Meclis Komisyonunda yaptıkları taşkınlık ve saygısızlık karşısında, hayli hazırlıksız yakalanan Cumhur İttifakı, bundan sonrası için gerekli tedbirleri alacak mıdır?

Toplumun yüzde doksanına yakın ekseriyetinin, sokaktaki başıboş köpekleri bir güvenlik meselesi olarak kabul ettiği ve her gün ölüm veya yaralanma haberiyle yüzleştiğimiz bir ortamda, bu meselenin çözümü daha ne kadar sürüncemede kalacak acaba? Sürüncemede kaldıkça mesele gitgide çetrefilleşiyor. Ve bu konuda tuhaf bir şekilde siyasi ve ekonomik iş birliği içine giren şebekeler teşekkül ediyor. MASAK raporuna göre, mama piyasasında milyarlarca lira hacminde bir para trafiği söz konusu… Yetkililerin bu hususta gereken titizliği göstermesi kaçınılmaz. Kimler hangi kılıf içinde ne gibi dolaplar döndürüyor? Toplum bu konuda mutlaka aydınlatılmalı. Sokak hayvanları için toplandığı söylenen, ama farklı adreslere yollanan milyonlarca liranın kimler tarafından nasıl cebe atıldığı tek tek açıklanmalı. Böylece halkın büyük ekseriyetine karşı sürdürülmeye çalışılan küstahlığa da bir nokta konulmalı. Sözde farklı ideolojilere mensup siyasi partiler, sokak köpekleri konusunda canhıraş vaziyette bir ittifak sergiliyor. Doğrusu, bu nokta fazlasıyla dikkat çekici… Özellikle son beş yıl içinde büyük artış gösteren mama sektörünün (36 milyar liralık yerli üretim ve 1,5 milyar dolarlık ithalat yapıldığı belirtiliyor) giderek siyasi ve sosyal alanda ağırlık koyması, kamu düzeninin korunması yolundaki hukuki ve idari düzenlemelere dahi mâni olmaya kalkışması yeteri kadar alarm zillerini çaldırmıyor mu?!

Hâlihazırda, başta Cumhur İttifakı olmak üzere, siyasilerin omuzunda çok ciddi bir sorumluluk bulunuyor. Sosyal medyadaki çapulcuların sözüm ona hayvan haklarını savunma görüntüsü altında yaptıkları çirkefliğe karşı, devletin gerekli tavrı ortaya koyması kaçınılmazdır. Çözümün geciktiği her gün, bu problemin büyüdüğünün işaretidir. Kuru gürültüye pabuç bırakılırsa, felaket!.."