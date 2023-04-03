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Siyaset Kuru destek yetmedi! İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na seccade 'teşekkürü'
Siyaset

Kuru destek yetmedi! İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na seccade 'teşekkürü'

Yeniakit Publisher
2023-04-03 17:38:00 - 2023-04-03 18:35:58
Kuru destek yetmedi! İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na seccade 'teşekkürü'

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, seccadeye ayakkabılarıyla basarak poz veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ufacık bir eleştiri yapmadığı gibi üzerine bir de teşekkür etti.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. İYİ Parti, Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayakkabılarıyla seccadeye basarak poz vermesini desteklemesinin ardından üzerine bir de teşekkür etti.

İYİ Parti defalarca kez üst üste verdiği pozlarda seccadeye basan Kılıçdaroğlu'na, ufacık bir eleştiri yapamazken Kürşad Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basmasıyla ilgili bir soruya da şu cevabı verdi:

"Sayın Kılıçdaroğlu'na şu anlamda teşekkür etmek istiyorum, insanların hele ki böyle liderlerin yaptıkları birtakım hatalar ya da farkında olmadan ortaya koydukları bu tür olaylar karşısında bir öz eleştiri yapabiliyor olması, Millet İttifakı'nın yakın gelecekte ülkemize sunacağı anlayışı göstermesi bakımından önemli. Sayın Kılıçdaroğlu, bu konuda üzüntüsünü ortaya koydu. 'Keşke böyle bir şey olmasaydı' diyeceğimiz bir özetle de milletimizle bunu paylaştı. Buradan bir istismar aracı çıkarılması gayreti de milletimizin gözü önünde cereyan ediyor. Böyle bir istismara da karşıyız."

 


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Yorumlar

Kür'e baş Şad'a bak

Baban seni Kılıçdaroğlu'na teşekkür edesin diye mi yetiştirdi acaba? Ülkücü şehitlerin kanlarını çiğneye çiğneye payidar olacağınızı sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Yan yana durduklarınızla haşr olursunuz.

Nadim hatipoğlu

ESKİ TÜRKLERDE BU KÜRŞAT İSMİ YİĞİT ALP MANASINA GELİR AMA YENİ NESİLDE BAKSANIZA NE ANLAMA GETİRDİLER YAZIK ÇOK YAZIK. ZİLLET.
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