Kurtuluş üretim odaklı ekonomide

EKONOMİ SERVİSİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, para piyasalarındaki dalgalanmaya rağmen ticaret erbabı olanların üretim ve satışa dönük planlarını yürütme gayretinde olduklarını söyledi. Avdagiç, kalkınma için gerekli olan kaynak desteklerinin en iyi şekilde değerlendirip, üretimde katma değer odaklı projelerle ilerlenmesi ve ihracatla büyümeye modelinin gerekliliğine vurgu yaptı.

İşte Avdagiç’in piyasalara pozitif etki yapacak reçetesi:

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu piyasanın ve yurtdışı yatırımcının beklentisinin karşılayacak bir karar almalı.

Üçlü sarmaldan üçlü yapılanmaya geçilmeli.

En önemli beklentilerimizden birisi, kurun seviyesini bir tarafa bırakıyorum en azından stabil yatay bir seyre girilmesi. Yatay seyirde piyasa kendi içinde dengelerini oluşturup, mekanizmalarını harekete geçirir. Şu anda Türkiye’de paranın maliyeti çok arttı. Özellikle Türk Lirası’nın maliyeti oldukça yüksek. Türk Lirası fon kullanıp yatırım yapmak rantabl olmaktan çıkmış gözüküyor.

Katma değer oluşturacak süreçlere yatırım yapılmalı.

Fiyat dengesizliğinin olduğu durumlarda, üreticinin de tüketicinin de mağdur olmaması için piyasada dengelerin kurulması lazım. Stabil bir piyasaya geçilirse, kısa ve orta vadede firmalar daha doğru fiyatlama yapacaktır.

Piyasalar için Merkez Bankası’nın yapacağı toplantıdan çıkacak kararlar çok önemli. En önemli beklentimiz alınacak kararın piyasayı rahatlatıcı, dengeleri sağlayıcı, Türkiye’ye fon sağlayan grupların yerli ve yabancı kurumların da beklentilerini karşılayacak bir adım olması.

Faiz enflasyon ve kur sarmalından üretim ihracat ve yatırımla çıkılabileceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin katma değer oluşturacak süreçlere yatırım yapması gerekiyor. İş yapma kabiliyeti olan, elinde siparişi olan şirketin finansmana erişememekten dolayı işlerinde akamete uğramaması lazım. Öncelikli tedbirler bu kesimde olmalı. Eximbank kaynaklarını güçlendirmemiz lazım.

Her satın aldığımız ürünün Türkiye’de üretilip üretilmediğine dikkat etmeliyiz. Bu her dönem gündemde olması gereken bir konu.