Kurtulmuş'tan kritik af açıklaması!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Af meselesi seçime kadar Meclis’te gündeme gelmeyecek gibi görünüyor.” ifadelerini kullandı.

Posta Gazetesi'nden Murat Çelik'e konuşan Kurtulmuş şunları söyledi;

"Af meselesinde AK Parti’yle MHP’nin görüşlerinin farklı olduğu aşikâr. MHP’nin Meclis’e gelmiş olan bir af teklifi var. Ayrıca Adalet Bakanlığımız da cezaların yeniden gözden geçirilmesiyle ilgili bir çalışma yapıyor. Dolayısıyla af meselesi şu anda Meclis’te gündeme herhalde gelmeyecek gibi görünüyor seçime kadar. Ama Sayın Bahçeli’nin bu son ikazıyla da, Cumhur İttifakı’nı af konusu gibi, EYT gibi, seçim işbirliği gibi münferit konulardan ayrı tutmuş olması da gerçekten önemlidir, değerlidir. Cumhur İttifakı’nı burada ayırdığını görüyoruz. Yani seçim işbirliği olmadı belki ama Cumhur İttifakı’nın kalplerde yerleşmiş, milletin bir ittifakı olduğunu biliyoruz. Sayın Bahçeli yine ittifakın ruhuna sahip çıkan bir çıkış yapmıştır."