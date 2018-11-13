0553 313 94 23

Kurtulmuş'tan kritik af açıklaması!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, af meselesiyle ilgili olarak açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Af meselesi şu anda Meclis’te gündeme herhalde gelmeyecek gibi görünüyor seçime kadar" dedi.

13 Kasım 2018 Salı 10:53
Kurtulmuş'tan kritik af açıklaması!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Af meselesi seçime kadar Meclis’te gündeme gelmeyecek gibi görünüyor.” ifadelerini kullandı.

Posta Gazetesi'nden Murat Çelik'e konuşan Kurtulmuş şunları söyledi;

"Af meselesinde AK Parti’yle MHP’nin görüşlerinin farklı olduğu aşikâr. MHP’nin Meclis’e gelmiş olan bir af teklifi var. Ayrıca Adalet Bakanlığımız da cezaların yeniden gözden geçirilmesiyle ilgili bir çalışma yapıyor. Dolayısıyla af meselesi şu anda Meclis’te gündeme herhalde gelmeyecek gibi görünüyor seçime kadar. Ama Sayın Bahçeli’nin bu son ikazıyla da, Cumhur İttifakı’nı af konusu gibi, EYT gibi, seçim işbirliği gibi münferit konulardan ayrı tutmuş olması da gerçekten önemlidir, değerlidir. Cumhur İttifakı’nı burada ayırdığını görüyoruz. Yani seçim işbirliği olmadı belki ama Cumhur İttifakı’nın kalplerde yerleşmiş, milletin bir ittifakı olduğunu biliyoruz. Sayın Bahçeli yine ittifakın ruhuna sahip çıkan bir çıkış yapmıştır."

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 10:53
  1. Numan Kurtulmuş
  2. af meselesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kararı veren hâkim eşcinsel iddiası!
    1. Kararı veren hâkim eşcinsel iddiası!
    2. MİT Ukrayna'dan paketlemişti.....
    3. LASTİK-İş Başkanı Abdullah Karacan..
    4. Koç’a rekor ceza yolda
    5. Sendika başkanına silahlı saldırı
    6. Göze faydalı besinler
    7. Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev..
    8. 17'lik golcü oyuncuyu Türkiye'ye..
    9. Türk çeliğine İran tehdidi sürüyor
    10. Hukuksuz karara tepki yağıyor
    11. 3 padişah 12 cumhurbaşkanı gördü!
    12. Kılıçdaroğlu Erdoğan'a tazminat..
    13. Adalet Bakanı Gül Ankara Baro..
    14. Trafikte yeni uygulama! Kırmızı ışıkta..
    15. Sabah kahvaltısı mantıydı
    16. Kemalist kadın iyice zıvanadan çıktı:..
    17. Türkiye askeri üs kuruyor
    18. CHP Aydın adayı kim oldu?
    19. Hatem Çocuk Atölyesi'nde skandal.....
    20. Böyle anne olmaz olsun! Bebeğini 2 yıl..
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!
    Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

    Günün Karikatürü

    13 Kasım 2018
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...