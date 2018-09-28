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Kurtulmuş'tan ittifak açıklaması

MHP ile ittifak konusunda açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, " Bundan sonra partilerin yetkili kurullarına gelir ve ondan sonra da genel başkanlar bu konuyu oturur, değerlendirirler, milletin menfaatine olan, partilerin menfaatine olan bir sonuç ortaya çıkar" dedi.

28 Eylül 2018 Cuma 16:18
Kurtulmuş'tan ittifak açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Küresel Kriz ve Yeni Türkiye'nin Vizyonu" konulu toplantı  öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İttifakla ilgili sözlerinize kimi MHP'li vekillerden eleştiri geldi.  İttifak çok konuşuluyor bugünlerde. Eleştirilere nasıl yanıt vereceksiniz?"  sorusu üzerine Kurtulmuş, "İttifak, adı üstünde bir ittifak zaten, daha önceki  seçimde de bir ittifak oldu ve bu ittifakın sonuçları alındı. Her iki parti  yetkili kurullarında bu konuyu konuşur. Şu anda ilk görüşme bu anlamda iki  partiden yetkili iki arkadaş arasında kendi tabirleriyle muhabbet görüşmesi  olarak başladı, bir adım atıldı. Bundan sonra partilerin yetkili kurullarına  gelir ve ondan sonra da genel başkanlar bu konuyu oturur, değerlendirirler,  milletin menfaatine olan, partilerin menfaatine olan bir sonuç ortaya çıkar."  diye konuştu.

Kurtulmuş, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak uluslararası bir  kuruluşa ekonominin kontrolünün verildiğini açıkladı. Nasıl  değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Ekonominin kontrolü değil, bu konuda bakan  arkadaşımız gerekli açıklamaları yaptı, uygulama içerisinde bakacağız ve  göreceğiz. İnşallah Türkiye'nin hayrına olacak bir adım atılır." yanıtını verdi.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 16:18
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