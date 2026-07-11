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Gündem Kurtulmuş’tan duygulandıran paylaşım: "Srebrenitsa şehitlerinin aziz hatırasını yaşatacağız"
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Kurtulmuş’tan duygulandıran paylaşım: "Srebrenitsa şehitlerinin aziz hatırasını yaşatacağız"

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Kurtulmuş’tan duygulandıran paylaşım: "Srebrenitsa şehitlerinin aziz hatırasını yaşatacağız"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Srebrenitsa soykırımının 31’inci yıldönümü nedeniyle duygulandıran bir mesaj yayınladı.

Kurtulmuş mesajında; “Tüm dünyanın gözleri önünde, insanlığın vicdanına kara bir leke olarak kazınan Srebrenitsa Soykırımı’nın 31’inci yılında, yalnızca kimlikleri ve inançları nedeniyle katledilen 8.372 Bosnalı kardeşimizi rahmetle yâd ediyor, ailelerinin ve kardeş Bosna Hersek halkının acısını yürekten paylaşıyorum. Srebrenitsa, yalnızca Bosna Hersek’in değil; adalet, merhamet ve insanlık onurunu savunan herkesin ortak acısıdır. Bu büyük acıyı unutmayacak, unutturmayacak; Srebrenitsa’da şehit edilen kardeşlerimizin aziz hatırasını daima yaşatacağız. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

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