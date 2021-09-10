Kurtulmuş’tan CHP’lileri boşa çıkaran açıklama: Vatandaş bunu normal görüyor

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AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, My Mecra’da Serdar Tuncer’in sunduğu Çat Kapı programına konuk oldu.

Programda, Serdar Tuncer’in soruları kapsamında gündemi değerlendiren Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Yargıtay’ın yeni hizmet binasının açılışında dua etmesi sonrası laikçilerin gösterdiği tepkilere de değindi.

Serdar Tuncer’in, “Enteresan bir şekilde, laik bir ülkede Diyanet İşleri Başkanı’nın duası nasıl olur, diye tepkiler oldu. Bu tür tepkileri garipsiyor musunuz sizde?” şeklindeki sorusuna Kurtulmuş şu cevabı verdi:

“Türkiye’nin geldiği nokta itibariyle laiklik konusunda yaşadığımız tecrübeler itibariyle Türkiye’nin bu ceberut laiklik olgulanmalarından çok çekmiş bir ülke olarak geçmiş dönemlerde dini hayat dini düşünce üzerinde kurulan baskılar itibariye bu tartışmaların geride kalmış olması gerektiğini düşünüyorum.

Diyanet İşleri başkanının varlığı zaten laikliğin teminatıdır. Ülkenin laik yapısını görmek için bakacağımız kurumlardan birisi diyanet İşleri Başkanlığı’dır. Din adına her kafadan bir sesin çıktığı, herkesin din adına kendisini otorite yerine koyduğu bir keşmekeşliğin çıkmaması için, Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye’de yaşayan Müslümanların değerleri üzerinde, bunun birikimi üzerinde, medeniyet değerleri üzerinde oluşturulmuş bir kurum.

Tabii ki her kurum gibi buranın da eksiklikleri ve fazlalıkları var, bu ayrı bir tartışma konusu ama Diyanet işleri Başkanı’nın varlığını bir laiklik meselesi haline döndürmek zaten anlamsız bir tartışmadır ve laikliği anlamamak demektir, kanaatimce.

Kaldı ki, açılan bir bina yüksek yargının binası. Herhangi bir binanın açılışını, bir fabrikanın açılışını yaptığınız zaman dua ediyorsunuz. Bizim insanımız yeni bir ev aldığı zaman, yeni bir araba aldığı zaman, yeni bir dükkân açtığı zaman, kimseyi bulamasa eşi dostuyla bir araya gelerek dua eder. Böyle güzel bir medeniyeti olan bir millet… Yargıtay tamamen laik prensip içinde millete hizmet edecek bir kurum, bu kurumun açılışına da Diyanet İşleri Başkanı davet edilmiş, orada dua ediyor. Bunun son derece tabii karşılanması gerekirken, niçin, hangi akla hizmet burada bir tartışma yürütülüyor? Bu tartışmanın, ‘Laiklik elden gidiyor’ gibi eski paranoyaları hatırlatan tavra ve tarza dönüşüyor, bunu anlamak mümkün değil.”

Yüzde 95’i Müslüman olan bir ülkede, yeni bir bina açılırken dua edilmesinin normal karşılanması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, “Bunun üzerinden lüzumsuz bir tartışmaya girmemek lazım. Tam tersine, Türkiye’de herkesin dinine saygılı, dini istediği gibi yaşayabileceği, kimsenin de bir başkasının dini yaşayışına karışma hakkını kendinde bulamayacağı olgun bir demokratik, sosyal, laik hukuk devletinin kurum ve kuruluşlarının nasıl yerleşeceğini konuşmak esas konuşulması gereken kısımdır.” dedi.

Kurtulmuş, “Siz AK Parti olarak şunu düşünüyor musunuz; ‘Acaba biz kendimizi ve derdimizi bu insanlara farklı bir şekilde ve tam anlatabilsek, onlar da yüzde 99 Müslüman bu ülkenin çocukları, onlar da kabullenecekler.’ Bu geliyor mu aklınıza, yoksa ülkede ne olursa olsun böyle bir paranoyayla yaşayan bir kitlenin var olmaya devam edeceğini mi düşünüyorsunuz?” sorusuna karşı şunları söyledi:

Ne yaparsanız yapın… Sayısal olarak ne kadardır, giderek azaldığını düşünüyorum ama maalesef Türkiye’de bu anlamda bir problem ortaya çıkarmak isteyen çevreler olduğunu biliyoruz ve bu çevrenin de ne yazık ki sesinin çok çıktığını, çok kuvvetli sesler çıkardığını biliyoruz. Ama milletin çok büyük bir kısmının bu tartışmalarla ilgili, ister kendisini dindar olarak tanımlasın, ister kendisini laik olarak tanımlasın, vatandaşlarımızın kahir ekseriyetinin bu tartışma içerisinde olmadığını görüyoruz. Vatandaş bunu normal bir davranış olarak görüyor.

Evet birileri bunun üzerinden kendilerince siyaset üretmeye çalışabilirler. Bunun da hiçbir kıymeti harbiyesinin olmadığı kanaatindeyim.