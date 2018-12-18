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Kurtulmuş: Akit, halkın ve Hakk’ın sesi

Akit Medya Grubu’na nezaket ziyaretinde bulunan AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, “Akit Medya; Türkiye’de halkın,Hakk’ın ve mazlumun sesi olmaya devam ediyor” dedi.

18 Aralık 2018 Salı 10:13
Kurtulmuş: Akit, halkın ve Hakk’ın sesi

Haber Merkezi

Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki genel merkez binası dün önemli bir konuğa ev sahipliği yaptı. AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, gazetemize bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Sürpriz ziyaret Akit Medya’nın Küçükçekmece’deki genel merkez binasında gerçekleşti. Ziyaretin ev sahipliğini Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ve Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ile Akit gazetesi imtiyaz sahibi Fatih Uğurlu yaptı. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, son dönemdeki güncel meseleler ele alındı ve fikir alışverişinde bulunuldu.

Artık cetvelle sınır çizdirmeyiz

Fırat’ın doğusunun tehdit olmaktan çıkarılacağını kaydeden Kurtulmuş, “Biraz da müttefikimiz zannettiğimiz ülkenin desteğiyle terör örgütleri buralarda faaliyet yürütüyor. Türkiye’ye karşı yapılan bütün terör faaliyetlerini yerinde önlemek konsepti ile hareket ediyoruz. En kısa sürede bölgeyi terörden arındıracağız. Oynanan oyunu görüyoruz, sınırların yeniden cetvellerle çizilmesine, ikinci bir Sykes Picot’a müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Ziyaret sonrası Akit’e açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, “Akit Medya gerçekten Türkiye’de halkın, Hakk’ın mazlumların sesi olmaya devam ediyor. Bu vesileyle medya grubunun yöneticileriyle bir arada bulunup sohbet etmekten memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Yayın hayatınızda başarılar dilerim. Allah yolunuzu açsın, sözünüzün tesirini artırsın” dedi. Akit Medya grubu yetkilileri de, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, iyi niyet temennilerinde bulundular.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 10:13
  1. Akit Medya Grubu
  2. Küçükçekmece
  3. AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş
  4. Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu
  5. Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu
  6. Akit gazetesi imtiyaz sahibi Fatih Uğurlu
  7. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
  8. Akit Medya

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