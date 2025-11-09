  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Yasağı kendisi koydu kendisi deldi! Özgür’den çocukluk arkadaşına ballı kıyak

Destici'den en düşük emekli maaşı önerisi: Rakam açıkladı

MR cihazında unutulan kadın dehşeti yaşadı! Bir saat sonra fark ettiler!

Kan donduran iddia: Gazze'de Filistinliler üzerinde denenen silahlar şimdi Amerikalıları hedef alıyor!

Dilovası yangınıyla ilgili flaş gelişme! Bakan Işıkhan süreci yakından izliyor

Boşuna ‘dikili ağacınız yok’ demiyoruz! CHP’li ‘Şırınga Özlem’ fena rezil oldu

Chatgbt ve kilise üzerinden algı saldırısı

İsrail cezaevlerinde korkunç işkence yöntemi: İlk kez ifşa oldu

Almanya’da “ayıp” dedi, Türkiye’de özendirdi! Uçkur düşkünü DW Türkçe’ye tepkiler çığ gibi

Ekrem'e şov bitti mesajı! “Mahkeme salonları ne bir şov alanı ne de tiyatro sahnesi”
Dünya Kurtulan olmadı! İşte 4 kişinin öldüğü helikopter kazasının dehşet verici görüntüsü
Dünya

Kurtulan olmadı! İşte 4 kişinin öldüğü helikopter kazasının dehşet verici görüntüsü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Herkesi sarsan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının görüntüsü ortaya çıktı. Helikopterin önce bir tepeciğe çarptığı, ardından denize düştüğü görüldü.

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde bir helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaza anının bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntüde helikopterin bir tepeciğe çarptıktan sonra daireler çizmeye başladığı ardından denize düştüğü görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Tamı tamına 5 milyon 525 bin kişi
Ekonomi

Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Tamı tamına 5 milyon 525 bin kişi

Rusya Federal Güvenlik Servisi, 2025’in ilk dokuz ayında Rus turistlerin en çok tercih ettiği ülkenin Türkiye olduğunu duyurdu.
Türkiye Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkardı! Son dakika...
Gündem

Türkiye Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkardı! Son dakika...

Türkiye İsrail Başbakanı Netanyahu ve bazı İsrailli bakanlar hakkında yakalama kararı çıkardı. 37 kişi hakkında "Soykırım" suçundan tutuklam..
CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! "Durun siz kardeşsiniz!"
Gündem

CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! “Durun siz kardeşsiniz!”

Bayrampaşa Belediyesi’nde eski ve yeni CHP’liler arasında sözlü kavga çıktı. Birbirlerine “Çetin Koç, namussuzsun sen!” “Bu işi bu hale geti..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23