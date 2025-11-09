Kurtulan olmadı! İşte 4 kişinin öldüğü helikopter kazasının dehşet verici görüntüsü
Herkesi sarsan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının görüntüsü ortaya çıktı. Helikopterin önce bir tepeciğe çarptığı, ardından denize düştüğü görüldü.
Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde bir helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaza anının bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntüde helikopterin bir tepeciğe çarptıktan sonra daireler çizmeye başladığı ardından denize düştüğü görüldü.