Kurtuba Kültürlerarası Diyalog Kurumu Müdürü Tekriti: "Bazı Arap rejimleri İslamofobi'yi besliyor"

İSTANBUL (AA) - Kurtuba Kültürlerarası Diyalog Kurumu Müdürü Enes Tekriti, bazı Arap rejimlerinin Batı'da İslamofobi'yi beslediğini belirtti.



Tekriti, merkezi Türkiye'de bulunan Siyasi ve Stratejik Araştırmalar İçin Özgürlük Merkezinin Zoom programı üzerinden düzenlediği, "İslamofobi... Nedenleri ve Çözümleri" temalı konferansta "Bazı Arap rejimleri, Batı'da İslamofobi'yi besliyor." dedi.



İslamofobi'nin hala devam etmesinin zorba rejimlerin kullandığı medyadan ve yalan haber yayma konusundaki baskısından kaynaklandığını belirten Tekriti, bazı Arap rejimlerinin Müslümanlara karşı ırkçılığı artırdığını aktardı.



Tekriti bu tür rejimlerin, Müslümanlar ile Batılı hükümetler arasında köprü kurmaya çalışan ve toplumu ıslah etmeye çabalayan İslami kurumlara karşı savaşmasından üzüntü duyduğunu ifade etti. Tekriti, Müslümanların birçok Avrupa ülkesinde olumlu etkilerinin olduğunu, siyasi hayata katıldığını, diplomasi ve bakanlıkların yanı sıra ekonomi ve spor alanlarında da yer aldığını ve bunun gurur verici olduğunu dile getirdi.

Stratejik ve Siyasi Bilimler Uluslararası Enstitüsü (IPS) Müdürü Memduh el-Munir, İslamofobi'nin Batı medeniyeti ile İslam ümmeti arasındaki fikri, ideolojik çatışmaya dayandığını belirtti.



Munir, "Batı, İslam dininin yüksek değerlere sahip tabiatından korkuyor. Çünkü bu değerler, kapitalist sistem ya da diğer insanlara yukarıdan bakan Batı'nın değerler sitemiyle uyuşmuyor." ifadesini kullandı.