Kurtlu bulguru beğenmeyip, kurttan ibaret pilavı tercih edenler! Karar yazarları aynı gün Hayreddin Karaman'a saldırdı

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Karar gazetesinden Ahmet Taşgetiren, Taha Akyol ve Akif Beki'nin Fıkıh Profesörü Hayreddin Karaman'ı karalama kampanyasını sürdürüyor.

Ahmet Taşgetiren, Hayreddin Karaman'ın bir WhatsApp grubunda söylediğini iddia ettiği, "İktidara zarar verecekse doğruları söylemek caizdir diyemem." sözleri üzerinden hedef almış, Karaman'a, "kurtlanmış pilav" örneği vererek, "Siz böyle kurtlu bir bulgurdan yemek yapılsa yer misiniz?" diye sormuştu.

'Açlıktan öleceksem daha temizini buluncaya kadar yerdim'

Taşgetiren'e Yeni Şafak'taki köşesinden cevap veren Hayreddin Karaman, "Yemeyince açlıktan öleceksem daha temizini buluncaya kadar yerdim. Hayatta kalınca da temizlemek için elimden geleni yapardım. Yaparken de iyi olanı da görür 'Bu iyi', kötü olanı da görür 'Bu kötü' derdim. Bunu derken de uygun üslup, zaman ve mekânı seçerdim.” demişti.

Karar yazarları; Ahmet Taşgetiren, Taha Akyol ve Akif Beki, aynı gün Hayreddin Karaman'a saldırdı.

Taşgetiren bugünkü köşesinde, Hayrettin Karaman'ın, "Yemeyince açlıktan öleceksem daha temizini buluncaya kadar yerdim. Hayatta kalınca da temizlemek için elimden geleni yapardım." sözlerine, "Bu durumda muhterem Hocamıza “nereye kadar?” diye sorulacaktır. Yani kurtlu bulgur iktidar adına yapılan tüm olumsuzlukların sembolü ise ve kurtlu bulgurdan yapılan yemeğe kaşık sallamak bile kabule şayan ise, daha hangi çarpıklık olmalı ki, o noktada 'Yooo artık bundan tiksiniyoruz' densin?" ifadeleri ile cevap verdi.

'İnsan vicdanının kabul etmeyeceği yazılarını listeyecek değilim'

"Hayrettin Karaman yetkin bir fıkıh profesörüdür." diyen Taha Akyol, "Geçmişte yenilikçi düşüncelere öncülük ediyordu, bugün ise ilahiyat dünyasında siyasi tavırlarıyla ön planda. Karaman’ın iktidarı destekleme ve muhalefeti “düşman” diye niteleme tutkusuyla bırakın hukukun inceliklerini, insan vicdanının kabul edemeyeceği yanlışlara bile destek veren yazılarının listesini yazacak değilim." diye yazdı.

Akif Beki ise, "Ne anlayalım şimdi bundan?" diye sordu ve şöyle devam etti:

"Yolsuzluklar, haksızlıklar eskiden de vardı. Zulümle savaş da dünya durdukça bitmeyecek. E muhalefet de din düşmanlığı, eleştiri ve şikayet de zulüm sayılınca. Demek ki yanlışa yanlış demeye hiç sıra, yolsuzluk gibi “adi suçlar”ı yargılamaya hiç uygun zaman gelmeyecek. İmam-ı Azam hata etmiş. Öyleyse 'çürük gemi' ve 'kurtlu bulgur'la yetinmeye devam, şikayetçiler de dillerinin kesilmediğine şükretsin. Öyle mi!"