Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz bombayı patlattı! "Senaryosunu ben yazıyorum"

İbrahim Tatlıses'in sunduğu ve Star TV'de yayınlanan İbo Show'un son bölümüne Necati Şaşmaz da konuk oldu.

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı olarak ünlenen Necati Şaşmaz, yıllardır ekranlardan uzak kalmıştı. İbo Show'la hayranlarıyla buluşan Şaşmaz, yeni dizisini de duyurdu. Şaşmaz, Kurtlar Vadisi'nin ardından yeni bir dizi hazırlığında olduğunu açıkladı.

Dizinin bir platformda yayınlanacağını söyleyen Şaşmaz, "Çalışmalarım oluyor, bir platformda sevenlerimle buluşmayı düşünüyorum. Senaryosunu ben yazıyorum" dedi.