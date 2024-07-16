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Medya Kurtlar Vadisi'nin Kirve'si yıllar sonra ortaya çıktı! Çok değişmiş...
Medya

Kurtlar Vadisi'nin Kirve'si yıllar sonra ortaya çıktı! Çok değişmiş...

Yeniakit Publisher
2024-07-16 10:26:00 - 2024-07-16 10:28:55
Kurtlar Vadisi'nin Kirve'si yıllar sonra ortaya çıktı! Çok değişmiş...

Fenomen dizi 'Kurtlar Vadisi'nin Kirve'si Ali İpin, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Eşiyle birlikte geçirdiği 25 yılı kutlayan oyuncunun mutluluğuna yorum yağdı. İşte 'Kurtlar Vadisi'nin Kirve'si Ali İpin'in son hali...

Fenomen dizi 'Kurtlar Vadisi'nin Kirve'si Ali İpin, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Eşiyle birlikte geçirdiği 25 yılı kutlayan oyuncunun mutluluğuna yorum yağdı. İşte 'Kurtlar Vadisi'nin Kirve'si Ali İpin'in son hali...

'Kurtlar Vadisi'nin Kirve'si Ali İpin sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti. 68 yaşındaki oyuncu, 25 yıldır birlikte olduğu Serap İpin ile evlilik yıl dönümünü kutladı.

Eşiyle çıktığı yemekte çekilen fotoğrafına yer veren Ali İpin, Instagram hesabından duygularını dile getirdi.

Ali İpin "23. yıl... Nice 23 yıllara birtanem. Bu arada ilk iki yılı hesaba katmadım. Kendi çapımızda iki sevgili yıl dönümümüzü kutladık" dedi.

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Usta oyuncunun mutlu hallerine "Nice yıllarınız olsun", "Ne güzel hep gülün" yorumları geldi.
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Ayrıca 'Kurtlar Vadisi'nin Kirve'si Ali İpin'in son hali de dikkat çekti. İpin'in son haline de beğeniler gecikmedi. Usta oyuncuya "Tonton dede olmuş", "Tanıyamadım" yorumları geldi.

Usta sanatçı daha önce 'Asmalı Konak', 'Kurtlar Vadisi', 'Aliye', 'Baba Ocağı', 'Aşk Bir Hayal', 'Ustura Kemal', 'Güzel Köylü' ve 'Cennet'in Gözyaşları' gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

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