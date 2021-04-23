Kurtlar Vadisi'ne katılacağı öne sürülmüştü! Kenan İmirzalıoğlu ekranlara dönüyor

Geçtiğimiz ekim ayında kızı Lalin'i kucağına alan Kenan İmirzalıoğlu, bir süre ara verdiği ekranlara geri dönmek için kolları sıvadı. İşte detaylar...



Cumartesi akşamları Kardeşlerim dizisinin yayınlanmaya başlamasıyla birlikte Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programı yayınına ara vermişti.

Sevilen bilgi yarışma programının yakın bir zamanda yeniden ekranlara geleceği öğrenildi.

Programın günü netleşmedi

Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster ile yeniden ekranlara dönmeye hazırlanırken, programın hangi gün yayınlanacağı ise henüz netleşmedi.

Dijital projelere ilgi duyuyor

Geçtiğimiz aylarda gazetecilere açıklamalarda bulunan Kenan İmirzalıoğlu, dijital mecra projelerine sıcak baktığını belirtmişti. İmirzalıoğlu, "Bu tarz projelerde; örneğin üç ay çekim yapıyoruz ve bitiriyoruz. Bence daha iyi ve güzel. Bana sunulan projeler olursa neden olmasın?" şeklinde konuşmuştu.