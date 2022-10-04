Anket atışması: Ukrayna lideri Zelenskiy'in Musk'a tepkisi de anketle oldu! Hangi Elon Musk'ı daha çok seviyorsunuz?

"UKRAYNA'NIN KAZANMA OLASILIĞI DÜŞÜK" Musk, Rusya'nın Ukrayna'dan 3 kat fazla nüfusa sahip olduğunu dile getirdi ve "Dolayısıyla Ukrayna'nın böyle bir savaşı kazanma olasılığı düşük" dedi. Musk tweet'ini "Ukrayna halkını önemsiyorsanız barışa yönelin" ifadesiyle sonlandırdı. 'KIRIM VE DONBAS' ANKETİ Donbass ve Kırım bölgeleriyle ilgili anket de paylaşan Musk, "evet" ve "hayır" yanıtlarıyla şu önermeyi ifade etti: "Rusya'nın mı yoksa Ukrayna'nın mı parçası olduklarına Donbas ve Kırım'da yaşayan halklar kendi iradeleriyle karar vermeli."