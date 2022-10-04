2022-10-04 12:06:21 Anket atışması: Ukrayna lideri Zelenskiy'in Musk'a tepkisi de anketle oldu! Hangi Elon Musk'ı daha çok seviyorsunuz?
Anket atışması Twitter'ı salladı!.Teknoloji alanında çılgın denebilecek çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen, serveti ile çok konuşulan Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk'ın Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelere ilişkin anketi Twitter'ı salladı. Rusya'nın genel seferberlik ilan etmesi durumunda Ukrayna'nın savaşı kazanma olasılığından dem vuran Musk, Donbass ve Kırım halkının iki ülkeden hangisinin parçası olmasına kendilerinin karar vermeleri gerektiğine ilişkin anket başlattı. Ukrayna lideri Zelenskiy'in Musk'a tepkisi de anketle oldu. Hangi Elon Musk'ı daha çok seviyorsunuz?