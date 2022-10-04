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Aktüel
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Anket atışması: Ukrayna lideri Zelenskiy'in Musk'a tepkisi de anketle oldu! Hangi Elon Musk'ı daha çok seviyorsunuz?

2022-10-04 12:06:21
Anket atışması: Ukrayna lideri Zelenskiy'in Musk'a tepkisi de anketle oldu! Hangi Elon Musk'ı daha çok seviyorsunuz?

Anket atışması Twitter'ı salladı!.Teknoloji alanında çılgın denebilecek çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen, serveti ile çok konuşulan Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk'ın Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelere ilişkin anketi Twitter'ı salladı. Rusya'nın genel seferberlik ilan etmesi durumunda Ukrayna'nın savaşı kazanma olasılığından dem vuran Musk, Donbass ve Kırım halkının iki ülkeden hangisinin parçası olmasına kendilerinin karar vermeleri gerektiğine ilişkin anket başlattı. Ukrayna lideri Zelenskiy'in Musk'a tepkisi de anketle oldu. Hangi Elon Musk'ı daha çok seviyorsunuz?

#1
Foto - Anket atışması: Ukrayna lideri Zelenskiy'in Musk'a tepkisi de anketle oldu! Hangi Elon Musk'ı daha çok seviyorsunuz?

Elon Musk Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin görüşleriyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Teknoloji devi geçtiğimiz günlerde Rusya'da kısmi seferberlik ilan edilmesine değindi. Kırım'ın riske girmesi durumunda tam seferberlik ilan edileceğini belirten Musk, bilançonun iki taraf için de yıkıcı olacağını söyledi.

#2
Foto - Anket atışması: Ukrayna lideri Zelenskiy'in Musk'a tepkisi de anketle oldu! Hangi Elon Musk'ı daha çok seviyorsunuz?

"UKRAYNA'NIN KAZANMA OLASILIĞI DÜŞÜK" Musk, Rusya'nın Ukrayna'dan 3 kat fazla nüfusa sahip olduğunu dile getirdi ve "Dolayısıyla Ukrayna'nın böyle bir savaşı kazanma olasılığı düşük" dedi. Musk tweet'ini "Ukrayna halkını önemsiyorsanız barışa yönelin" ifadesiyle sonlandırdı. 'KIRIM VE DONBAS' ANKETİ Donbass ve Kırım bölgeleriyle ilgili anket de paylaşan Musk, "evet" ve "hayır" yanıtlarıyla şu önermeyi ifade etti: "Rusya'nın mı yoksa Ukrayna'nın mı parçası olduklarına Donbas ve Kırım'da yaşayan halklar kendi iradeleriyle karar vermeli."

#3
Foto - Anket atışması: Ukrayna lideri Zelenskiy'in Musk'a tepkisi de anketle oldu! Hangi Elon Musk'ı daha çok seviyorsunuz?

ZELENSKİY: HANGİ MUSK'I DAHA ÇOK SEVİYORSUNUZ? Bu görüşe karşı olduğu bilinen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ankete yanıtı gecikmedi. Zelenksiy de Twitter hesabından paylaştığı ankette "Hangi Elon Musk'ı daha çok seviyorsunuz?" diye sordu ve yanıt olarak "Rusya'yı destekleyen" ile "Ukrayna'yı destekleyen" seçeneklerini sundu.

#4
Foto - Anket atışması: Ukrayna lideri Zelenskiy'in Musk'a tepkisi de anketle oldu! Hangi Elon Musk'ı daha çok seviyorsunuz?

Musk ile Zelenskiy'in Twitter anketleri platformda büyük ses getirdi.

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