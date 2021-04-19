Kurtlar Vadisi Pusu oyuncusu acı haberle sarsıldı

Koronavirüsle mücadelede tüm dünya kritik bir süreçten geçerken bir bir ünlü isimlerden de kötü haberler gelmeye devam ediyor.

"Koca bir yabancılaşma"

Kurtlar Vadisi Pusu, Ay Lav Yu ve Avrupa Yakası gibi projelerde rol alan oyuncu Nihal Yalçın, amcasını ve yengesini koronavirüsten kaybetti.

Kötü haberi sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşan Yalçın, "4 gün arayla amcamı ve yengemi Covid- 19' dan kaybettik. Koca bir yabancılaşma. Çok üzgünüm ama daha çok öfkeli" açıklamasında bulundu.