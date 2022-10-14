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Gündem Kurtlar Vadisi oyuncusundan hükümete çirkin iftira! Hadi oradan edepsiz
Gündem

Kurtlar Vadisi oyuncusundan hükümete çirkin iftira! Hadi oradan edepsiz

Sosyal medya üzerinden yalan bilgi üretmenin ve yaymanın önüne geçecek olan 'Dezenformasyon Yasası', Kurtlar Vadisi oyuncusunu da rahatsız etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 15:25:00 -
Kurtlar Vadisi oyuncusundan hükümete çirkin iftira! Hadi oradan edepsiz

Sosyal medya üzerinden yalan bilgi üretmenin ve yaymanın önüne geçecek olan 'Dezenformasyon Yasası', Kurtlar Vadisi oyuncusunu da rahatsız etti. TBMM'den geçen yasaya ilişkin çarpıtma dolu bir paylaşım yapan sözde oyuncu Ali Sürmeli, iktidarın ülkenin iflasını gizlemek için muhalif sesleri kısmak ve özgür düşünceyi engellemek istediğini ileri sürerek “Bugün susarsanız, yarın konuşacak bir vatan bulamazsanız! Korkmayın!" herzelerini yumurtladı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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